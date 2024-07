Glomazna rekonstrukcija u cilju četvorogodišnjeg mandata i promjene Ustava

Podgorica, (MINA) – Ishitrena i glomazna rekonstrukcija Vlade izvedena je u funkciji četvorogodišnjeg trajanja, ali i radi formiranja dvotrećinske većine za izmjenu Ustava, ocijenio je bivši premijer Zdravko Krivokapić.

On je kazao da je mala država sa velikim brojem članova kabineta odraz “političke trampe” na štetu Pokreta Evropa sad.

“Ishitrena i glomazna rekonstrukcija Vlade izvedena je u funkciji njenog četvorogodišnjeg trajanja, ali i radi stvaranja dvotrečinske većine za izmjenu Ustava”, naveo je Krivokapić na društvenoj mreži X.

Prema njegovim riječima, politička kalkulacija je zasnovana na dva osnovna stava, “logične nelogičnosti i principijelne nelogičnosti”.

“Umjesto promjena i dalje imamo zamjene, umjesto suštine, i dalje preovladava forma, umjesto forsiranja znanja, imamo političke dogovore”, rekao je Krivokapić.

Kako je dodao, umjesto štednje postoji političko rasipništvo.

“Sve će to narod platiti”, kazao je Krivokapuć.

On je istakao da je definisanje novih ministarstava rađeno ad hoc, ističući da je neophodno donijeti Zakon o Vladi i Zakon o Skupštini.

