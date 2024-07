Glavni odbor BS-a podržao ulazak u 44. Vladu

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Bošnjačke stranke (BS) prihvatio je na današnjoj sjednici predlog da ta partija uđe u 44. Vladu.

To je agenciji MINA saopšteno iz BS-a.

Sjednici Glavnog odbora prisustvovali su funkcioneri, odbornici i poslanici BS-a.

Poslanici crnogorskog parlamenta raspravljaće sjutra o predlogu za rekonstrukciju Vlade.

Rekonstrukcija Vlade, ulaskom konstituenata nekadašnjeg Demokratskog fronta – Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije, predviđena je koalicionim sporazumom potpisanim prilikom formiranja nove skupštinske većine i Vlade krajem oktobra prošle godine.

Sjednica Glavnog odbora Pokreta Evropa sad, na kojoj bi trebalo da raspravljaju o rekonstrukciji Vlade, počela je u Podgorici.

