Geopolitički izazovi pojačavaju potrebu za unapređenjem saradnje

Podgorica, (MINA) – Brojni geopolitički izazovi sa kojima se suočava savremeni svijet dodatno pojačavaju potrebu za unapređenjem bilateralnih i multilateralnih mehanizama saradnje, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u Vladinom domu na Cetinju upriličio svečanu večeru u čast predstavnika diplomatskog kora.

On je, obraćajući se prisutnima, naveo da je zadovoljan što je domaćin skupa, kojim je još jednom potvrđeno snažno prijateljstvo Crne Gore i država koje predstavljaju.

On je rekao da je uvjeren da će zajedno, u srdačnoj atmosferi, stvarati nove perspektive komunikacije i saradnje.

“Godinu na izmaku obilježili su brojni geopolitički izazovi sa kojima se suočava savremeni svijet, koji dodatno pojačavaju potrebu da unapređujemo bilateralne i multilateralne mehanizme saradnje, prevenirajući krize i afirmišući mir“, kazao je Milatović.

U tom smislu, kako je naveo, diplomatija predstavlja osnovni alat uz pomoć kojeg mogu svijet učiniti boljim mjestom za život svakog čovjeka, nezavisno kojoj naciji ili vjeri pripada.

Milatović je predstavnicima diplomatskog kora zahvalio zа predan rad na jačanju saradnje između Crne Gore i matičnih zemalja čiji su predstavnici u Crnoj Gori.

Crna Gora, kako je poručio, ima jasno utvrđenu vanjsku politiku, a jedan od njenih osnovnih stubova predstavlja i njegovanje najboljih mogućih odnosa sa drugim državama.

„Prvih šest mjeseci obavljanja predsjedničke funkcije uvjerilo me u važnost i potrebu da, razmjenjujući stavove i mišljenja, dodatno doprinosimo međusobnom povjerenju i razumijevanju“, naveo je Milatović.

Kako je kazao, posebnu simboliku događaju daje i to što se održava u Prijestonici, gdje je stvarana crnogorska državnost i prije vijek i po začeta crnogorska diplomatija.

„Posebno sam srećan što će dio večerašnjeg programa biti i tradicionalni folklor, koji će vam oči i dušu ispuniti ljepotom crnogorske nošnje, igre i pjesme, donoseći do vaših srca duh naroda kojem pripadamo”, rekao je Milatović.

Savjetnica Milatovića za vanjsku politiku, Marija Lakić Barfus, kazala je da je to odlična prilika da izraze zahvalnost ambasadorima za njihov doprinos realizaciji spoljnopolitičke agende crnogorskog predsjednika u proteklih šest mjeseci, koja je bila veoma uspješna.

Kako je navela, rad predsjednika Crne Gore temelji se na tri ključna stuba.

„To podrazumijeva jačanje Crne Gore kao kredibilne članice NATO-a, ubrzanje evropskog integracionog procesa kako bi postala prva naredna članica Evropske unije (EU) do 2028. godine, kao i jačanje dobrosusjedskih odnosa”, kazala je Lakić Barfus.

Ona je, govoreći o samom događaju, istakla da se radi o praksi koja već postoji u svim ostalim članicama EU i šire.

Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić zahvalio je Milatoviću na organizaciji događaja, navodeći da je zadovoljan što se susret održava u crnogorskoj Prijestonici.

“Drago mi je što se ovako lijepo diplomatsko druženje odvija baš ovdje na Cetinju. Prethodnih dana smo, takođe, imali divan događaj, gdje je Prva dama otvorila diplomatski bazar koji je bio jako uspješan”, kazao je Grubišić.

Iz Milatovićevog kabineta rekli su da su tokom svečane večere, u prijatnoj atmosferi, prisutni gosti imali priliku da slušaju izvođenje gudačkog kvarteta i prate nastup folklornog ansambla KUD Njegoš sa Cetinja.

