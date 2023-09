Garoviću i Čolakoviću pritvor produžen na još tri mjeseca

Podgorica, (MINA) – Vijeće Vrhovnog suda produžilo je za još tri mjeseca pritvor Radu Garoviću i Mersudinu Čolakoviću, koji se sumnjiče da su pripadnici kriminalne organizacije navodnog vođe kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera.

“Vijeće Vrhovnog suda, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) od 1. avgusta za produženje pritvora protiv okrivljenih R.G. i M.Č. donijelo je Rješenje da se okrivljenim produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno R.G. do 8. decembra, a M.Č. do 12. decembra”, kazali su iz tog suda.

Oni su naveli da je Vijeće Vrhovnog suda, u sastavu predsjednice Vijeća Seke Piletić i članova Vijeća Zorana Šćepanovića i Milenke Seke Žižić, produžilo pritvor R.G zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Kako su dodali, M.Č je produžen pritvor zbog osnovane sumnje da je izvršio isto krivično djelo, kao i nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudima.

“Oni se terete da su postali pripadnici kriminalne organizacije koju je na teritoriji Crne Gore, Srbije i drugih država Evrope organizovao okrivljeni R.Z, čiji pripadnici su u istom periodu postali državljani Srbije okrivljeni V.B, M.M., N.J. i R.Ž”, kaže se u saopštenju.

Kako se podsjeća, Garoviću i Čolakoviću pritvor je određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 10. juna, a produžen rješenjem Vijeća tog suda 4. jula.

“Tako da, po Rješenju Vrhovnog suda, pritvor R.G. može trajati do 8. decembra do 14 sati i 40 minuta, a M.Č. do 12. decembra do 18 sati i 20 minuta”, rekli su iz Vrhovnog suda.

