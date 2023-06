FZO prvi put odobren novac iz EU fondova

Podgorica, (MINA) – Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) će narednih mjeseci, u saradnji sa stručnjacima iz institucija Evropske unije (EU), raditi na projektu vrijednom 250 hiljada EUR, koji je u potpunosti finansiran iz evropskih fondova, saopšteno je iz te zdravstene ustanove.

Iz FZO su kazali da im je kroz Instrument za evropske integracije (EUIF), a u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, odobrena prijava za projekat „Unapređenje sistemskih mehanizama za monitoring propisivanja i potrošnje ljekova u zdravstvenom sistemu Crne Gore”.

Kako su istakli, zahvaljujući uspješnoj prijavi za projekat, FZO je prvi put odobren novac iz EU fondova.

“Tokom narednih osam mjeseci, u saradnji sa stručnjacima iz institucija EU, radićemo na projektu vrijednom 250 hiljada EUR, koji je u cjelosti finansiran iz evropskih fondova”, naveli su iz Fonda.

Prema njihovim riječima, cilj tog značajnog koraka je usklađivanje nacionalnih medicinskih protokola sa standardima EU.

“To će doprinijeti unapređenju javnog zdravlja kroz uvođenje racionalnog propisivanja ljekova u skladu sa evropskim standardima, a ujedno ubrzati proces integracija Crne Gore u EU”, ocijenili su iz FZO.

