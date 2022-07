Funkcioneri da se uzdrže od javnih istupa

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) pozvao je visoke javne funkcionere i političare da se uzdrže od javnih istupa koji, kako su saopštili, imaju prizvuk poziva državnim tužiocima da donesu ili ne donesu određenu odluku u okviru svojih ovlašćenja.

Iz TS-a su kazali da visoki javni funkcioneri, naročito oni čija je formalna i politička moć najveća, imaju posebnu odgovornost da ohrabre državne tužioce na zakonito i efikasno postupanje, umjesto prijetnji da će ”odgovarati” i da im donošenje određene odluke “neće biti zaboravljeno“.

„TS poziva političare da rezultate državnih tužilaca ne pripisuje u sopstvene zasluge, jer na taj način posredno urušavaju integritet državnih tužilaca i državnog tužilaštva“, navodi se u saopštenju.

Iz TS-a ukazali su da je pravo tužioca da traži da se odredi pritvor kao krajnja mjera obezbjeđenja nesmetanog vođenja krivičnog postupka.

„Ali je i njegovo nezavisno, profesionalno pravo da donosi i druge odluke u krivičnim predmetima u cilju ispunjenja svojih zakonskih nadležnosti, uz obavezu da u takvim predmetima postupa blagovremeno i efikasno“, kaže se u saopštenju.

Iz TS-a pozvali su sve društvene i političke subjekte da bez izuzetka poštuju pretpostavku nevinosti, ali i da ne traže i zahtijevaju privilegije za bilo koju osobu po bilo kojem osnovu.

Oni su ohrabrili državne tužioce da zakonito i efikasno, bez obzira na različite stavove, mišljenja i poruke koja se iznose u javnosti, nastave da unapređuju rezultate u gonjenju počinilaca krivičnih djela, naročito u oblasti korupcije i organizovanog kriminala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS