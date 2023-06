Forum generalnih sekretara parlamenata u Budvi

Podgorica, (MINA) – Forum generalnih sekretara parlamenata, kojem će prisustvovati generalni sekretari skupština država Zapadnog Balkana i još sedam evropskih zemalja, biće održan danas i sjutra u Budvi.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Klarić biće domaćin Foruma, koji će biti održan u hotelu „Avala“.

Iz Skupštine su kazali da se Forum održava u okviru Inicijative Nacionalnog demokratskog instituta za jačanje zakonodavstva Zapadnog Balkana, koja ima za cilj da parlamentima u regionu pruži podršku u osnaživanju svojih zakonodavnih, nadzornih i predstavničkih kapaciteta.

„Dvodnevni Forum biće prilika da generalni sekretari razmijene iskustva o temama od značaja za parlamentarni rad, sa fokusom na snaženje stručnih i administrativnih kapaciteta“, navodi se u saopštenju.

Kako je najavljeno, Forumu će prisustvovati generalni sekretari i njihovi saradnici iz parlamenata Zapadnog Balkana, kao i iz parlamenata Austrije, Hrvatske, Estonije, Njemačke, Mađarske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Iz Skupštine su naveli da će se na Forumu govoriti i o parlamentarnoj autonomiji i učešću građana u zakonodavnom procesu.

