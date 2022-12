Formiranje vlade na čelu sa Lekićem značilo bi kraj EU integracija

Podgorica, (MINA) – Formiranje vlade na čelu sa neustavnim mandatarom Miodragom Lekićem značilo bi kraj evropskih integracija Crne Gore, saopštio je generalni sekretar Socijaldemokrata (SD) Miloš Čelanović.

On je rekao da je namjera 41 poslanika u parlamentu da, na osnovu neustavnog zakona, pokušaju formirati neustavnu Vladu unaprijed osuđena na propast.

Prema riječima Čelanovića, Vlada koja bi bila formirana kao posljedica tog zakona, ne bi imala nikakav legitimitet, ne samo na unutrašnjem, nego i na spoljašnjem planu.

“Tome u prilog govore, sada ne više poruke, nego upozorenja naših međunarodnih partnera koji su, svi do jednog, jedinstveni u stavu da bi izglasavanje Lekićeve Vlade izazvalo zamrzavanje pregovora sa EU”, rekao je Čelanović.

On je kazao da poslanici parlamentarne većine služe interesima Demokratskog fronta (DF) čije su aktivnosti, kako je naveo, u potpunosti koordinisane iz susjedne države.

“Svaki od 41. poslanika aktuelne većine snositi posebnu odgovornost za satiranje institucija države Crne Gore, gaženje Ustava i stopiranje pregovora sa EU”, istakao je Čelanović.

Kako je naveo, posljedice stopiranja pergovora, imajući u vidu da Crna Gora, kao zemlja kandidat, crpi ogromna sredstva iz EU fondova, osjetiće u relativno kratkom vremenskom periodu svi građani.

Čelanović je rekao da su Socijaldemokrate jedina politička partija koja, od 30. avgusta 2020. godine baštini kontinuitet borbe protiv vlada Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića, a sada protiv eventualne Vlade Miodraga Lekića.

On je pozvao partije aktuelne većine da odustanu od “suludog, izolacionističkog nauma”, da povuku Zakon o predsjedniku, i dogovore datum vanrednih parlamentarnih izbora.

“A u međuvremenu, u okviru aktuelnog saziva parlamenta, obezbijedimo potrebnu većinu i izaberemo svih četvoro sudija Ustavnog suda”, naveo je Čelanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS