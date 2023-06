Formiran predmet zbog sumnje da je zloupotrijebljena kartica Željezare

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Nikšiću formiralo je predmet zbog sumnje da je zloupotrebljena službena platna kartica nikšićke Željezare.

Predsjednik Odbora direktora EPCG Željezara Nikšić Marko Perunović podnio je neopozivu ostavku na tu funkciju, nakon što je Alternativa Crna Gora objavila da je on službenu karticu koristio za privatna plaćanja na jednoj platformi za kockanje.

Iz Alternative su kazali da je bilo 19 transakcija od po hiljadu EUR, dok Perunović tvrdi da je privatnu karticu slučajno zamijenio službenom i da je novac odmah ujutro vratio na račun kompanije.

“U ODT u Nikšiću formiran je predmet zbog sumnje da je zloupotrebljena službena platna kartica EPCG Željezara Nikšić”, kaže se na sajtu tog tužilaštva.

Iz nikšićkog ODT-a su rekli da preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje neophodne za donošenje odluke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS