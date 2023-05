Formirali predmet povodom skandiranja navijača Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici samoinicijativno je formiralo predmet povodom skandiranja grupe navijača Sutjeske i dalo nalog Upravi policije za prikupljanje potrebnih obavještenja, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Iz VDT-a su Pobjedi kazali da je cilj rasvjetljavanje predmetnog događaja i identifikacija osoba koje su skandirale „Nož, žica, Podgorica“.

“Nakon što budu prikupljeni svi traženi podaci i dokazi, tužilaštvo će ih analiziati i donijeti odluku u predmetu”, rekla je portparolka VDT-a Lepa Medenica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS