Fizička aktivnost važna za prevenciju i rehabilitaciju oboljelih od karcinoma dojke

Podgorica, (MINA) – Fizička aktivnost važna je kao prevencija, a ima i značajnu ulogu u rehabilitaciji žena oboljelih od karcinoma dojke, kazala je predsjednica nevladine organizacije (NVO) Pilates za sve Mirela Tomić.

Ta NVO danas je u sali Resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun, u okviru obilježavanja mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, održala javni trening.

Tomić je kazala da je za žene sa ili bez problema sa karcinomom pilates možda najbolji izbor jer predstavlja spoj mentalnog i fizičkog napora.

“Potrudile smo se da pošaljemo poruku da je fizička aktivnost izuzetno važna kao prevencija, da bi sve žene, bez obzira na zdrastveno stanje, trebalo da treniraju i da se rehabilituju kroz pilates”, kazala je Tomić agenciji MINA.

Ona je istakla da je važno da onim ženama koje fizičku aktivnost koriste kao prevenciju skrenu pažnju na redovne preglede.

“Ono što mi je jako važno da spomenem jeste da onkološke pacijentkinje koje su prošle sa precesom liječenja i operacije, koje su u nekom procesu rehabilitacije, mogu kod nas da treniraju besplatno”, rekla je Tomić.

Govoreći o pilatesu, ona je istakla da je ta vrsta fizičke aktivnosti idealan spoj mentalnog i fizičkog i da prija svima.

“Ne samo fizička aktivnost kao takva, već i onaj psihološki momenat, koji je u plilatesu posebno izražen”, rekla je Tomić.

Direktorica Instituta za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore Sanja Lekić podsjetila je da je karcinom dojke najčešća maligna bolest kod žena i da po statistici jedna od osam žena oboli od te bolesti.

“Zato nam je važno da podignemo svijest o značaju preventivnih pregleda i ranog otkivanja bolesti. Živimo u eri sve većeg broja pacijentkinja koje se liječe od karcinama dojke. Sa jedne strane iz razloga što je to sve češća bolest, a sa druge iz razloga boljih ishoda liječenja, pa danas preko 90 odsto žena koje rano otkriju bolest imaju šansu da prežive”, rekla je Lekić.

Ona je naglasila da je današnji čas pilatesa bila poruka za sve žene.

“Za one koje su zdrave ili imaju nekoga u porodici sa karcinom dojke, pa imaju neko porodično opterećenje, ali i one koje se liječe od karcinoma dojke ili su se liječile, da nam je fizčka aktivnost jedan od najvažnijih aspekata našeg zdravlja, koje se ne odnosi samo na fizičko, već i na psihičko”, rekla je Lekić.

Ona je apelovala na sve žene, uzimajući u obzir učestalost te bolesti i mogućnost izliječenja u ranom stadijumu, da redovno rade preventivne preglede i brinu o svom zdravlju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS