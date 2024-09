Film Supermarket crnogorski kandidat za nagradu Oskar

Podgorica, (MINA) – Dugometražni igrani film “Supermarket” crnogorski je kandidat za nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke – Oskar, u kategoriji najbolji međunarodni film, saopštilo je Ministarstvo kulture i medija (MKM).

Scenarista i režiser filma je Nemanja Bečanović, a producent kuća „VHS“ iz Bara.

Iz MKM su kazali da je odluku donijela Selekciona komisija tog resora većinom glasova, a na osnovu Specijalnih pravila Američke akademije i Ministarstva.

Predsjednica komisije je rediteljka Marija Perović, a članovi producenti Edin Jašarović i Ivan Đurović, glumica Žana Gardašević Bulatović i reditelji Radoslav T. Stanišić, Aleksandar Vujović, Gabriel Camaj.

Na ovogodišnji javni poziv MKM, koji je bio otvoren od 2. avgusta do 2. septembra, bio je prijavljen još i film „Živi i zdravi“.

