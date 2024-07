Fiala: Crna Gora uspješan primjer među državama kandidatima za EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora predstavlja uspješan primjer ostalim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji (EU), kazao je češki premijer Petr Fiala, dodajući da će Češka i dalje pružati snažnu podršku Crnoj Gori na evropskom putu.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa Fialom na marginama Samita Evropske političke zajednice, koji se održava u palati Blenhaim pored Londona.

Iz kabineta Milatovića saopštili su da su, u otvorenom i sadržajnom razgovoru, konstatovani tradicionalno odlični i prijateljski odnosi Crna Gore i Češke, zasnovani na bliskim istorijskim i kulturološkim vezama.

„Fiala je naveo da Crna Gora predstavlja uspješan primjer ostalim kandidatima, dodajući da će Češka i u narednom periodu pružati snažnu podršku našoj zemlji na evropskom putu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku obostrano izražen interes za unapređenje saradnje u oblasti ekonomije, energetike, saobraćaja i investicija, što će biti dodatan impuls jačanju sveukupnih odnosa dvije zemlje.

Milatović je Češkoj čestitao važan jubilej – 20. godina članstva zemlje u EU i zahvalio na dosadašnjoj važnoj političko-ekspertskoj pomoći Češke evropskoj integraciji Crne Gore.

On je istakao da Crna Gora, kao lider u pregovaračkom procesu, nakon dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila mora nastaviti sa sprovođenjem suštinskih reformi, kako bi u najskorijem roku ispunila sve zadatke iz evropske agende i postala punopravna članica EU, što je želja ogromne većine građana.

