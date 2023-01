Fajon: Bez Ustavnog suda dovodi se u pitanje legitimitet izbora

Podgorica, (MINA) – Političari u Crnoj Gori imaju veliku odgovornost, na prvom mjestu prema građanima, poručila je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon, navodeći da se bez funkcionalnog Ustavnog suda dovodi u pitanje legitimitet predsjedničkih izbora.

Ona je za Televiziju Crne Gore kazala da ukoliko država želi da poštuje vladavinu prava i izađe iz političke i institucionalne krize, prvi korak je kompletiranje Ustavnog suda.

Fajon je rekla da se, u suprotnom, dovodi u pitanje i legitimitet predsjedničkih izbora.

Ona je poručila da Evropska unija (EU) ne želi da okrene leđa Crnoj Gori.

“Ako se izabere jedan sudija ili dva, neće biti najbolja poruka, ali sud će biti funkcionalan. Odgovornost političara je da izađu iz ovog formata “ko će biti koji”, ali i da naprave funkcionalan i nezavisan sud”, navela je Fajon.

Ona je kazala da je odlično što je veći broj kandidata za sudije Ustavnog suda nego u prethodnim krugovima, prenosi portal RTCG.

“Sigurna sam da postoji dovoljno stručnjaka da bi se izabralo četvoro sudija”, rekla je Fajon.

Fajon je, odgovarajući na pitanje šta bi eventualni prekid pregovora sa EU značio za Crnu Goru, kazala da uopšte nije neko ko želi da Unija okrene leđa Crnoj Gori.

“Zbog toga i moja posjeta”, dodala je Fajon.

Kako je navela, možda bi okretanje leđa odgovaralo nekim partijama, ali ne i 70 odsto građana.

“Nijesmo u situaciji da EU zaustavi pregovore, to je samo jedna mogućnost. Mi želimo da pomažemo Crnoj Gori, ali u posljednjih sedam-osam godina nije bilo napretka i to je nešto što nas brine”, rekla je Fajon.

Ona je kazala da su u EU gotovo svi jednoglasni kada je u pitanju politička i institucionalna kriza u Crnoj Gori.

Fajon je ocijenila da su vanredni parlamentarni izbori najbolja opcija, dva-tri mjeseca nakon kompletiranja Ustavnog suda.

Ona je upitala kako će biti proglašeni rezultati izbora ako ne bude funkcionalnog Ustavnog suda.

“Svi lideri političkih partija su rekli da su vanredni parlamentarni izbori najbolji put. Ako svi to kažu iskreno, onda se slažem da je tako”, navela je Fajon.

Cijeli Zapadni Balkan, kako je kazala, “nije u najboljoj kondiciji”.

“Dvadeset godina razgovaramo o procesu proširenja, nemamo jake ambiciozne politike, i tu sam neko ko često kritikuje EU. Sada kad imamo pitanje bezbjednosti i uticaja istoka, to je sve zbog odsustva ambicionih politika EU”, rekla je Fajon.

