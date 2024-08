Evropska perspektiva garant napretka i održivog razvoja regiona

Podgorica, (MINA) – Sigurna evropska perspektiva najbolji je način za unaprjeđenje životnog standarda i obezbjeđivanje održivog razvoja država Zapadnog Balkana, ocijenjeno je u razgovoru ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa ambasadorom Sjeverne Makedonije Zećirom Ramčilovićem.

Ibrahimović se danas sastao, u odvojenim susretima, sa Ramčilovićem, ambasadorima Češke Janinom Hrebičkovom i Mađarske Jožefom Neđešijem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), na sastanku sa Ramčilovićem potvrđeno je da Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju odlične bilateralne odnose, koje karakteriše aktivan politički dijalog i dinamična saradnja u brojnim oblastima na bilateralnom planu.

“Tokom razgovora je istaknut značaj saradnje u okviru NATO-a, gdje dvije države doprinose većoj vidljivosti i zastupljenosti tema koje su posebno važne sa aspekta bezbjednosti Zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su na sastanku naglašeni i zajednički vanjskopolitički prioriteti u pogledu regionalne saradnje i evropske integracije, što dodatno doprinosi jačanju prijateljskih veza.

“Na sastanku je ocijenjeno da sigurna evropska perspektiva najbolji način za unaprjeđenje životnog standarda i obezbjeđivanje održivog razvoja država Zapadnog Balkana, što će, između ostalog, doprinijeti i zasustavljanju trenda iseljavanja mladih iz regiona”, rekli su iz MVP.

U saopštenju se navodi da je tokom susreta Ibrahimovića sa Hrebičkovom istaknuto da Crna Gora i Češka imaju veoma dobre i prijateljske odnose, te odličnu saradnju i snažno partnerstvo u okviru NATO-a.

Ibrahimović je naglasio da Crna Gora veoma cijeni što Češka ostaje promoter i zagovornik interesa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji (EU), te što svojim proaktivnim pristupom nastoji doprinijeti efikasnosti procesa proširenja.

“Govoreći o ostalim temama iz domena bilateralnih odnosa, izražena je zainteresovanost za ostvarivanje intenzivnije saradnje u oblastima odbrane, unutrašnjih poslova, saobraćaja, energetike, zaštite životne sredine, obrazovanja i nauke”, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da je u razgovoru sa Neđešijem potvrđeno da Crna Gora i Mađarska njeguju sadržajne bilateralne odnose, dodatno osnažene dinamičnim političkim dijalogom na najvišem i visokom nivou i savezničkom saradnjom u okviru NATO-a.

Ibrahimović je zahvalio na značajnoj ekspertskoj i političkoj podršci koju Mađarska pruža evropskom putu Crne Gore.

On je, u kontekstu aktuelnog predsjedavanja Savjetom EU, istakao da je Mađarska među državama koje su snažno privržene politici proširenja i članstvu Crne Gore i ostalih zemalja regiona u EU.

Tokom sastanka je, kako je saopšteno, bilo riječi i o budućim pravcima bilateralne ekonomske saradnje, sa osvrtom na infrastrukturne projekte i unaprjeđenje poslovnog ambijenta.

