Evropska Crna Gora obavezna da snažno istraje u podršci Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Građanska i evropska Crna Gora ima obavezu da snažno istraje u podršci Ukrajini i njenom narodu, težeći miru i pravednom rješenju, poručili su iz Socijaldemokratske partije (SDP).

Iz te stranke su naveli da se danas navršava godina od početka brutalne vojne agresije Rusije nad Ukrajinom tokom koje su primijenjene najbezobzirnije metode sa ciljem uništenja suvereniteta jedne nezavisne i slobodne zemlje.

“U pitanju je jedna od najsramnijih epizoda još od Drugog svjetskog rata, u čijoj osnovi je politika negiranja drugih nacija i država i njihovog prava na slobodan izbor u skladu sa sopstvenim, a ne tuđim nacionalnim interesima”, rekli su iz SDP-a.

Oni smatraju da je jasna, direktna i bezuslovna osuda tog agresorskog čina tokom kojeg se i danas razaraju gradovi, ubijaju nedužni ljudi i uništava društvena i ekonomska supstance jedne zemlje, obaveza svih pravdoljubivih i progresivnih snaga.

Navodi se da je SDP, kao partija koja je sa prave strane istorije svjedočila i prkosila balkanskom ratnom ludilu i agresiji od prije više od tri decenije, kao elementarno etičan čin, nedugo nakon početka invazije, predložila Rezoluciju o osudi ruske agresije u Skupštini Crne Gore.

Ocjenjuje se da je odnos prema tom dokumentu bio i svojevrsna vododjelnica koja je pokazala, jasnije nego bilo što drugo, vrjednosne i civilizacijske orjentire svih aktera na javnoj sceni.

Ističe se da prava građanska Crna Gora, a na sreću i međunarodni partneri i prijatelji, veoma dobro razumiju i neke analogije i sličnosti imperijalnih i velikodržavnih politika.

“Onih kojima je danas izložena Ukrajina i onih koje se nakon neuspjeha 90-ih prošlog vijeka ponovo pokušavaju aktuelizovati u našem regionu, a upravo na krilima još uvijek trajuće ruske agresije”, kazali su iz SDP-a.

Iz te stranke su poručili da je zato obaveza svih odgovornih, progresivnih i istinski proevropski snaga da nikada i ne pomisle da slijede politike i ideologije onih koji bi od Crne Gore da prave “malu Ukrajinu”, ili da grade politička savezništva sa takvima.

