EU da pronađe efikasnije modele za jačanje demokratije na ZB

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) treba da pronađe efikasnije modele za jačanje demokratije na Zapadnom Balkanu, kazala je potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Marović je to rekla na panelu „Odgovorna javna uprava za jače demokratije u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi i Srednjem Istoku i Sjevernoj Africi – fokus na Ukrajinu“, u okviru globalnog foruma „Izgradnja povjerenja i jačanje demokratije“, koji je održan u Luksemburgu.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Marović je ukazala na važnost dosljedne primjene Zajedničke vanjske i bezbjednosne politike EU, kao i na potrebe uvođenja sankcija onima koji je ne poštuju, a žele biti članica.

“EU mora govoriti jednim glasom i pronaći efikasnije modele kako bi očuvala demokratske tekovine koje baštini od svog osnivanja”, rekla je Marović.

Ona je ukazala na važnost pune integracije država Zapadnog Balkana, kroz bolju i efikasniju primjenu nove metodologije pristupanja i konkretnije benefite za građane država koje su u procesu pristupanja.

Na marginama foruma, Marović se sastala sa ministarkom pravde Luksemburga Samantom Tanson sa kojom je razgovarala o reformama koje Crna Gora sprovodi u oblastima koje se odnose na vladavinu prava.

“Marović je ukazala na jasan proevropski kurs Crne Gore, ali i potrebu za dodatnom podrškom EU da se proces ubrza”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ona je istakla punu posvećenost i odlučnost Vlade u ispunjavanju obaveza iz poglavlja 23 i 24, bez obzira na političke prilike koje, kako je navela, onemogućavaju postizanje konsenzusa političkih aktera u Skupštini za donošenje ključnih odluka u vezi sa pravosudnim sistemom.

Marović je podsjetila na punu usaglašenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, na temelju koje je Crna Gora uvela sankcije Rusiji i stala u red zemalja koje apsolutno osuđuju rusku agresiju u Ukrajini.

Tanson je istakla da Luksemburg snažno podržava reformske napore Crne Gore u pravcu ispunjenja uslova za dostizanje punopravnog članstva u EU.

Ona je izrazila zabrinutost zbog političke situacije u Crnoj Gori i ukazala na potrebu postizanja konsenzusa oko ključnih pitanja u cilju nastavka integracionog puta Crne Gore ka EU.

Sagovornice su razmijenile mišljenje u vezi sa konkretnim mehanizmima podrške EU u rješavanju postojeće političke krize sa ciljem deblokade rada institucija pravosuđa i nastavka integracionog puta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS