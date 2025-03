Etički odbor da utvrdi je li Stamatović prekršio akademski integritet

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas Etičkom odboru Univerziteta Crne Gore (UCG) predlog za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta od strane profesora na Filozofskom fakultetu Aleksandra Stamatovića.

Iz CGO-a su kazali da je Stamatović objavio identičan naučni članak u dva različita časopisa indeksirana u naučnoj bazi Web of Science.

„Time je prekršio jasna pravila akademske zajednice i međunarodne naučne etike, ali i Etičkog kodeksa UCG“, naveli su iz CGO-a.

Kako su pojasnili, Web of Science eksplicitno zabranjuje dupliranje naučnih radova.

„Što znači da ovim postupkom nije samo prekršen Etički kodeks, već je narušen ugled UCG i nanijeta šteta naučnoj zajednici Crne Gore koja će biti pod posebnom pažnjom referentnih naučnih baza, poput Web of Science, koja je ključni kriterijum za napredak istraživača sa crnogorskog univerziteta“, dodaje se u saopštenju.

