Espozito: Ostvaren vidljiv napredak u oblasti vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Savjet Evrope (SE) prepoznaje snažnu političku volju crnogorske Vlade za sprovođenje reformi, kazao je generalni direktor za ljudska prava i vladavinu prava u SE Đanluka Espozito i dodao da je država ostvarila vidljiv napredak u oblasti vladavine prava.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica boravi u radnoj posjeti Strazburu, gdje se sastao sa Espozitom.

Kako je saopšteno iz kabineta Koprivice, Espozito je pozitivno ocijenio napore Crne Gore i istakao da je u proteklom periodu ostvaren vidljiv napredak u oblasti vladavine prava.

“On je naglasio da su učinjene brojne pozitivne promjene koje predstavljaju važan korak naprijed, kao i da SE prepoznaje snažnu političku volju crnogorske Vlade za sprovođenje reformi”, kaže se u saopštenju.

Espozito je poručio da su preporuke GRECO i MONEYVAL i poglavlja 23 i 24 od ključne važnosti za cjelokupan proces reforme i pristupanja Evropskoj uniji (EU), kao i da su ciljevi i postignuti rezultati u tim oblastima ohrabrujući.

“Izrazio je spremnost SE da nastavi da pruža Crnoj Gori punu podršku kroz ekspertsku pomoć, kako bi reformski proces bio uspješno završen i usklađen sa najvišim evropskim standardima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Koprivica upoznao Espozita sa ključnim reformskim aktivnostima koje Vlada sprovodi u okviru evropske integracije, s posebnim akcentom na oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, jačanja nezavisnosti pravosuđa i zaštite ljudskih prava.

On je istakao da su prioriteti Vlade usklađeni sa zahtjevima iz poglavlja 23 i 24, koji su od suštinskog značaja za napredak Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU.

“Osim toga, naglasio je da Vlada dijeli stanovište SE da je demokratska bezbjednost preduslov sveukupne bezbjednosti i da se na svim poljima moramo boriti protiv različitih trendova koji vode nazadovanju demokratije i širenju neistinitih informacija koje potkopavaju vrijednosti demokratskog poretka”, navodi se u saopštenju.

Koprivica je istakao da je važno sprovođenje preporuka, posebno GRECO-a.

“Ukazao je na konkretne pomake i mjere u oblasti jačanja pravnog i etičkog integriteta lica na najvišim funkcijama izvršne vlasti, posebno kroz Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima, zatim transparentnosti kroz utvrđivanje Predloga zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i jačanja mehanizama za borbu protiv korupcije”, kaže se u saopštenju.

Iz kabineta potpredsjednika su kazali da je sastanak ocijenjen kao konstruktivan i podsticajan za dalji rad i sa su se obje strane saglasile da je nastavak intenzivne saradnje i sprovođenja preporuka ključan za ostvarenje strateškog cilja Crne Gore – članstva u EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS