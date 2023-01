Eskobar: Očekujem da sudije budu izabrane u najkraćem roku

Podgorica, (MINA) – Izbor sudija Ustavnog suda osnovni je preduslov za sve naredne deblokirajuće procese u Crnoj Gori, poručio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar.

Iz Demokratske Crne Gore saopštili su da su se lider i predsjednik Kluba poslanika te partije, Aleksa Bečić i Boris Bogdanović, sastali sa Eskobarom u Vašingtonu.

Eskobar je ponovio da su SAD zabrinute nefunkcionalnošću pojedinih crnogorskih institucija, poput Ustavnog suda.

“Očekujem da Crna Gora u najkraćem mogućem roku izabere sudije Ustavnog suda”, naglasio je Eskobar.

To je, kako je istakao, osnovna pretpostavka za sve naredne deblokirajuće procese u zemlji.

“Ohrabrujem vas i ostale političare u Crnoj Gori da doprinesete da država nastavi da se kreće utabanim evropskim i putem jačanja partnerstva sa NATO saveznicima“, naveo je Eskobar.

Bečić je kazao da su Demokrate, kao snažna, organizovana i pojedinačno druga partija po veličini u parlamentu, evropsku i evroatlantsku opredijeljenost potvrđivale konkretnim djelima, bilo u vlasti ili opoziciji.

Demokrate, kako je rekao, nikada ne prave trule političke kompromise sa vrijednostima za koje se zalažu.

“Crna Gora je na istorijskoj prekretnici, što može rezultirati i mnogo dobrim, ali i mnogo lošim vijestima, kako po građane Crne Gore, tako i zemlju u cjelini”, naglasio je Bečić.

On je dodao da sve zavisi od toga da li će partije građanske, evropske i evroatlantske orijentacije, koje promovišu međunacionalno i međuvjersko pomirenje i snažno se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije, uspjeti da se ujedine na predsjedničkim i parlamentarnim izborima.

Bečić je rekao da očekuje da moderne partije građanske profilacije odnesu ubjedljivu pobjedu na predsjedničkim i parlamentarnim izborima i na taj način, kako je naveo, zauvijek pošalju u prošlost politiku ekstremizma, podjela, korupcije i kriminala i obezbijede dugoročnu političku stabilnost.

“On je upoznao Eskobara da očekuje da nakon saslušanja kandidata otpočne dijalog šefova klubova poslanika i članova Ustavnog odbora o metodologiji utvrđivanja liste kandidata, o kojoj će se u najkraćem mogućem roku izjasniti Skupština”, kaže se u saopštenju.

Bečić je naveo da će se Demokrate, u postupku izbora sudija Ustavnog suda i članova Sudskog savjeta, rukovoditi principima nezavisnosti, stručnosti i kompetentnosti, kako bi te dvije institucije u najkraćem mogućem roku isporučile rezultate.

“Očekujem da Vlada u tehničkom mandatu bez odlaganja ukine program ekonomskog državljanstva, koji uzrokuju brojne rizike o kojima često govore predstavnici evropskih institucija’, kazao je Bečić.

