Ekspertkinja UN-a procjenjuje nezavisnost pravosudnog sistema

Brisel, (MINA) – Specijalna izvjestiteljka Ujedinjenih nacija (UN) za nezavisnost sudija i advokata Margaret Satrtvejt / Margaret Satterthwaite/ boraviće od sjutra u Crnoj Gori, kako bi procijenila nezavisnost pravosudnog sistema.

Kako su kazali iz UN-a, Satrtvejt će u službenoj posjeti Crnoj Gori boraviti do 26. septembra.

Ona će procjenjivati mjere koje je crnogorska Vlada preduzela kako bi osigurala nezavisnost pravosuđa i slobodno obavljanje pravne struke.

Satrtvejt će, razmotriti proces refome pravosuđa u cilju procjene njegove usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava, kao što su nezavisnost pravosuđa i princip podjele vlasti.

Na sajtu UN-a se navodi da će Satrtvejt analizirati pitanje jednakog pristupa pravdi za sve, kako bi razumjela iskustva građana Crne Gore sa pravosudnim sistemom.

Najavljeno je da će se ona sastati sa zvaničnicima Vlade i poslanicima Skupštine, kao i sa predstavnicima civilnog društva, akademske zajednice, agencija UN, donatora i diplomatske zajednice.

Satrtvejt će svoj finalni izvještaj predstaviti Savjetu za ljudska prava u junu naredne godine.

