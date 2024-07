EK upozorila na odluke koje mogu ugroziti put u EU

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija crnogorske Vlade je unutrašnje pitanje, kazali su iz Evropske komisije (EK) i upozoroli na bilo kakve odluke koje mogu ugroziti strateški put Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

Iz EK su agenciji MINA rekli da je ključno da političke snage nastave da djeluju konstruktivno, kako bi izgradile neophodan konsenzus o napredovanju u reformama koje se odnose na EU u svim oblastima.

“Snažno upozoravamo na bilo kakve odluke koje mogu ugroziti strateški put zemlje u EU, koji podržava ogromna većina građana Crne Gore”, istakla je portparolka EK.

Kako je dodala, održavanje pune usklađenosti sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom u skladu sa strateškim pravcem ostaje ključno za put Crne Gore u EU.

