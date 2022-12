EK opredijelila 117 miliona EUR za prekograničnu saradnju

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) opredijelila je 117 miliona EUR za novi ciklus prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za period od 2021. do 2027. godine.

To je najavio vršilac dužnosti generalni direktor Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova Bojan Vujović na svečanoj konferenciji u Zagrebu, na kojoj je predstavljen novi Interreg VI-A IPA program prekogranične saradnje.

Vujović je rekao da je EK opredijelila dvostruko više novca za novi ciklus prekogranične saradnje u odnosu na prethodni program, kada je bilo izdvojeno 57 miliona EUR.

“Zadovoljstvo mi je što je uspješnu realizaciiju prethodnog Interreg IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 prepoznala i EK, koja je dupliranjem sredstava za novi program pokazala da ozbiljno računa na prekograničnu saradnju naše tri države“, kazao je Vujović.

On je istakao je da prekogranična saradnja daje mogućnost da se odgovori na zajedničke izazove, ostvare zajednički potencijali i kreira bolja budućnost za sve ljude koji žive u tom području.

Zahvaljujući projektima u okviru prethodnog programa, prema riječima Vujovića, uspjeli su da unaprijede kvalitet života građana na lokalnom nivou, uključujući u oblastima javnog zdravlja i socijalne zaštite, zaštite životne sredine, prevencije rizika i prirodnih nepogoda i energetske efikasnosti.

“Zajedno smo uspjeli da obogatimo turističku ponudu utemeljenu na kulturnoj i prirodnoj baštini u sve tri države, te unaprijedili poslovno okruženje kroz jačanje konkurentnosti“, naveo je Vujović.

Kako je rekao, tim trilateralnim programom podstiče se saradnja između institucija i organizacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u cilju rješavanja zajedničkih izazova i prepoznavanja potreba i mogućnosti za saradnju u oblastima od interesa za razvoj programskog područja.

„Radujemo se novim projektima koji će biti usmjereni na pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno preduzetništvo, zatim na zelena ulaganja u zaštitu životne sredine i efikasno upravljanje rizicima, dostupne i otporne zdravstvene usluge, te održivi i inkluzivni turizam i kulturu“, dodao je Vujović.

Direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović kazao je da se novcem programa ne možemo spasiti svijet, ali može poboljšati svakodnevica ljudi na terenu.

Kako je rekao, iza programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020 ostale su zajedničke prakse i protokoli u liječenju i spašavanju ljudi, socijalnoj inkluziji i brizi o mladim, ali i starima.

Dilberović je rekao da je ostala dragocjena oprema, nove i obnvoljene turističke rute i kilovati proizvedeni iz obnovljivih izvora energije, kao i bolji uslovi za preduzetništvo.

“Ubijeđen sam da će se rezultati u narednom programskom periodu udvostručiti kao što je udvostručena i vrijednost ovog trilateralnog programa“, naglasio je Dilberović.

Mari Giland iz Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku u EK čestitao je nacionalnim tijelima na, kako je rekao, veoma uspješnoj implementaciji prethodnog programa i pripremi novog.

On je naglasio da najveća vrijednost Interreg programa ne leži u iznosu novca koji je na raspolaganju, već u podsticanju saradnje među akterima na lokalnom nivou.

“Ovi programi nam omogućavaju da postavimo temelje za veće investicije, pilotiramo nova rješenja i učinimo javne politike djelotvornim i relevantnim za sve koji žive u prekograničnim područjima”, naveo je Giland.

To se, kako je objasnio, može raditi u brojnim oblastima, uključujući inovacije, zdravstvo, klimatske promjene ili turizam.

“Iako smo postigli puno toga, moramo biti još ambiciozniji i podstaći još bolju saradnju na svim nivoima, sa posebnim fokusom na uključivanje novih aktera, koji ranije nisu učestvovali u prekograničnim programima, naročito na lokalnom niovu“, naglasio je Giland.

Stella Arneri iz hrtvatsog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU istakla je da Interreg programi objedinjuju jednu od temeljnih vrijednosti EU, a to je saradnja među ljudima, regijama i državama.

„Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora su u razdoblju 2014-2020. uspjele da izgrade snažno prekogranično partnerstvo i dokazali da je zajednička saradnja ključ uspjeha”, rekla je Arneri.

Prema njenim riječima, upravo je stvaranje prekograničnih partnerstava ono po čemu se taj oblik podrške razlikuje od drugih ugovornih shema.

Arneri je navela da je cilj novih programa podsticanje održivog razvoja programskog područja kroz pametne, zelene i društveno inovativne projekte.

“Uvjerena sam da će program privući veliki broj kvalitetnih projektnih predloga, od kojih će najbolji projekti biti uspješno ugovoreni i sprovedeni“, kazala je Arneri.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS