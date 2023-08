Brisel, (MINA) – Evropska komisija (EK) ne želi da spekuliše datumima o mogućem prijemu novih članica, naglasili su zvaničnici te institucije, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel je u ponedeljak na Strateškom forumu u Bledu kazao da bi Evropska unija (EU) trebalo da bude spremna za prijem novih članica do 2030. godine.

Portparolka EK Dana Spinant je, na konferenciji za medije, navela da je proširenje zasnovano na zaslugama.

“Nadamo se da će svaka zemlja kandidatkinja biti motivisana da sprovede reforme i biti spremna da pristupi svojim tempom”, rekla je Spinant.

Ona je potvrdila da Mišel nije konsultovao predsednicu EK Ursulu fon der Lajen o spominjanju datuma za prijem novih država.

Spinant je istakla da je proširenje EU politički prioritet za EK, ali da proces ostaje zasnovan na zaslugama svake zemlje i svaka od njih će postati članica kada bude spremna za to.

“Blisko smo sarađivali sa zemljama kandidatkinjama, kako bismo im pomogli da se pripreme i sprovedu reforme koje su neophodne za ulazak u Uniju. Ali, ponavljam još jednom, za nas je to proces zasnovan na zaslugama”, poručila je Spinant.

Evropska komisija je nadležna institucija koja priprema mišljenje i predlog o spremnosti zemalja za prijem, a Evropski savjet donosi političku odluku.

