Efikasno funkcionisanje zakonodavne vlasti ključno za sprovođenje reformi

Podgorica, (MINA) – Stabilnost institucija i efikasno funkcionisanje zakonodavne vlasti ključni su elementi za sprovođenje daljih reformi, usvajanje budžeta i dalji napredak u procesu evropskih integracija.

To je poručeno sa sastanka potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filipa Ivanovića sa specijalnim izaslanikom Vlade Njemačke za Zapadni Balkan, Manuelom Saracinom.

Iz Ivanovićevog kabineta su saopštili da se na sastanku razgovaralo o ključnim pitanjima od zajedničkog interesa, s posebnim akcentom na aktuelna politička dešavanja u Crnoj Gori, dinamiku evropskih integracija, kao i bilateralne odnose između dvije države.

Sagovornici su, kako su rekli, razgovarali i o blokadi rada parlamenta.

U saopštenju se navodi da je Ivanović istakao punu posvećenost Vlade rješavanju tog pitanja u što kraćem roku, kroz dijalog i inkluzivan pristup.

„Naglašeno je da stabilnost institucija i efikasno funkcionisanje zakonodavne vlasti predstavljaju ključne elemente za, pored ostalog, sprovođenje daljih reformi, usvajanje budžeta i dalji napredak u procesu evropskih integracija“, kaže se u saopštenju.

Saracin je naveo da je zadovoljan ostvarenim napretkom Crne Gore na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, naglašavajući postignute reformske rezultate.

On je, kako je saopšteno, potvrdio važnost konstruktivnog političkog dijaloga i stabilnog institucionalnog okvira za nastavak reformi u skladu sa evropskim standardima i istakao dalju podršku Njemačke Crnoj Gori.

„Ovo je sedma posjeta Saracina Crnoj Gori, što svjedoči izuzetnim bilateralnim odnosima i zajedničkoj posvećenosti evropskom putu Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

