Efikasna i odgovorna javna uprava zajednički cilj

Podgorica, (MINA) – Aktivnosti Ministarstva javne uprave (MJU) dobrim dijelom se poklapaju sa ciljevima i aktivnostima Sindikata uprave i pravosuđa, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj i dodao da je cilj efikasna, profesionalna, odgovorna i transparentna javna uprava.

Dukaj je, kako je saopšteno iz MJU, danas govorio na Kongresu Sindikata uprave i pravosuđa.

„MJU i Sindikat uprave i pravosuđa su prirodni partneri, upućeni jedni na druge, a rekao bih da su nam i ciljevi veoma podudarni“, kazao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, na MJU je da kreira odgovarajuću organizaciju rada.

„A na vama da delegirate kvalitetne predstavniike koji će zastupati stavove zaposlenih i time direktno uticati na zaštitu i status državnih službenika i namještenika“, dodao je Dukaj.

On je istakao da se aktivnosti MJU dobrim dijelom poklapaju sa ciljevima i aktivnostima Sindikata i dodao da je cilj efikasna, profesionalna, odgovorna i transparentna javna uprava.

„Kroz proces digitalizacije javne uprave nastojimo da ubrzamo mnoge poslove. Pored toga organizujemo brojne obuke i usavršavanja, poput one na Digitalnoj akademiji, čime pomažemo zaposlenima da prebrode tehnološki jaz i učine sebe konkurentnima“, naveo je Dukaj.

Kako je kazao, MJU sa međunarodnim organizacijama i partnerima radi i na digitalizaciji lokalnih samouprava, kao i na digitalizaciji formalnih procedura u državnoj administraciji.

„Pa bih pomenuo projekat koji se realizuje – Administraciju bez papira, a čija realizacija će administrativne poslove učiniti lakšim, bržim i sigurnijim“, istakao je Dukaj.

On je podsjetio da je u procesu decentralizacije lokalne samouprave u cilju unapređenja funkcionisanja lokalnih samouprava po mjeri građana, završena sveobuhvatna analiza funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori, koju je usvojila Vlada.

Kako je naveo Dukaj, završen je i Izvještaj o primjeni Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori, koju je usvojio Kongres lokalnih samouprava EK.

„Cilj nam je da više nadležnosti prepustimo lokalnim samoupravama, da uvedemo gradove kao kategoriju lokalne samouprave, da omogućimo da lokalne samouprave budu održive, a sve to će se urediti novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, koji ubrzano pripremamo“, kazao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, svi propisi koje iniciraju ili donose u potpunosti usaglašavaju sa Evropskom unijom (EU).

Dukaj je istakao da su njihov cilj zakoni i drugi propisi u potpunosti usklađeni sa evropskim standardima i praksama.

„To će konkretno doprinijeti standardizaciji kriterijuma za procjenu kvaliteta rada i doprinosa državnih službenika i namještenika, što će u krajnjem doprinijeti da budu plaćeni i nagrađeni prema rezultatima rada“, zaključio je Dukaj.

Kongresu su, kako je saopšteno, prisustvovali delegati iz Crne Gore, kao i predstavnici Ministarstva finansija, predsjednici Sindikata uprava i pravosuđa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije i predsjednici granskih sindikata iz Crne Gore.

