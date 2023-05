DZ zatvara kovid ambulante u Donjoj Gorici i Tološima

Podgorica, (MINA) – Kovid ambulante u Donjoj Gorici i Tološima biće zatvorene od ponedjeljka, saopšteno je iz Doma zdravlja (DZ) Podgorica.

Navodi se da se ambulante zatvaraju shodno odluci Komisije za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti COVID 19, a u skladu sa epidemiološkom situacijom i predlogom Instituta za javno zdravlje.

“Građani sa respiratornim infekcijama i povišenom tjelesnom temperaturom ubuduće će se javljati svojim izabranim doktorima u zdravstvenim objektima Doma zdravlja Glavnog grada”, kaže se u saopštenju.

Iz DZ Podgorica su kazali da će se testiranje na COVID 19 raditi samo kod pacijenata kod kojih je indikovano bolničko liječenje.

“Umjesto dosadašnjeg PCR-a, radiće se testiranje brzim antigentnim testom (ne starijim od 48 sati) od osam do 20 sati po uputu izabranog doktora u zdravstvenom objektu Blok V, Centar za laboratorijsku dijagnostiku”, navodi se u saopštenju.

Iz podgoričkog DZ su kazali da su kovid ambulante bile važan stub crnogorskog zdravstva u kojima su se liječili oboljeli od virusa.

Kako su naveli, zatvaranjem kovid ambulati i vraćanjem domova zdravlja na uobičajeni režim rada, građanima će biti omogućen i olakšan pristup izabranim doktorima.

