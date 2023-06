Đurović: Pad povjerenja u institucije podstiče jaz između građana i vlada

Podgorica, (MINA) – Pad povjerenja u političke institucije u Crnoj Gori predstavlja prijetnju, zato što podstiče jaz između građana i vlada, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je učestvovala je na 16. konferenciji predsjednika parlamenata malih država Evrope, koja je organizovana u Luksemburgu.

Đurović je, govoreći o parlamentima i novim prijetnjama demokratskim institucijama, istakla da se Crna Gora suočava sa velikim nepovjerenjem u političke institucije i padom izlaznosti na izborima.

Prema njenim riječima, to dovodi do sve većeg demokratskog deficita kako u uspostavljenim, tako i u novijim demokratijama.

„Pad povjerenja u političke institucije predstavlja prijetnju utoliko što podstiče jaz između građana i vlada, a nedavno održani parlamentarni izbori u Crnoj Gori pokazali su da je i kod nas došlo do svojevrsnog zasićenja politikom i kontinuiranim izbornim procesima, što je rezultiralo nikada manjom izlaznošću“, rekla je Đurović.

Ona je kazala da su demokratije širom svijeta već godinama na udaru populizma, zapaljive retorike, širenja dezinformacija i podsticanja govora mržnje.

„U takvim uslovima, došli smo u situaciju da se nalazimo u procijepu između neophodnosti da parlamenti budu institucije koje će reflektovati volju građana i potrebe pojedinaca ili čitavih političkih elita da upravo parlamente koriste za sopstvenu promociju i ličnu korist“, rekla je Đurović, saopšteno je iz Skupštine.

Đurović je navela da se glas zakonodavne vlasti naročito mora čuti u procesu evropskih integracija, i to posebno u sprovođenju nadzora nad ostvarenim napretkom.

Ona je podsjetila na ozbiljne sajber napade kojima je bila izložena infrastruktura Vlade Crne Gore u avgustu prošle godine.

Đurović je istakla da su neki od koraka u saniranju štete i predupređenju budućih napada bili formiranje Agencije za sajber bezbjednost koje je u toku i Vladinog CIRT-a (Computer Incident Response Team).

Kako je rekla, jedan od koraka je i početak izrade Zakona o informacionoj bezbjednosti, koji ima za cilj da pomogne u obezbjeđenju sajber otpornosti našeg društva.

Đurović je kazala da je otvoren prvi Regionalni edukativni centar za sajber bezbjednost i borbu protiv sajber kriminala, čiji je cilj jačanje operativnih i strukturnih kapaciteta u borbi protiv sajber kriminala.

Ona je podsjetila da je pokrenuta i Digitalna akademija, kao centar za edukaciju ne samo zaposlenih u javnoj upravi, već i svih građana, koji žele da unaprijede svoje profesionalne, liderske i digitalne vještine, kako bi bili efikasniji u poslovnom okruženju.

Đurović je istakla da je i Skupština pretrpjela sajber napad na serversku infrastrukturu 20. avgusta prošle godine.

Kako je navela, tada je širenje kripto virusa zaustavljeno pravovremenom reakcijom Odsjeka za informaciono-komunikacione tehnologije Skupštine, a sistem povraćen iz sigurnosnih kopija koje se redovno rade.

„Imajući u vidu da je Skupština Crne Gore već dvije godine zaredom ocijenjena kao najtransparentniji parlament u regionu Zapadnog Balkana, te da su svi podaci Skupštine javno dostupni, hakerski napad nije mogao izazvati veće posledice“, kazala je Đurović.

Ona je, govoreći na temu „Održivost u turizmu – izazov i prilika za male države Evrope“, kazala da je turizam u Crnoj Gori jedan od prioriteta u razvoju privrede, prije svega zbog prirodnih, kulturno-istorijskih, ali i potencijala koje stvara čovjek.

Đurović je naglasila da se ukupni doprinos turizma BDP-u i zaposlenosti kreće u nivou od 25-30 odsto, dok u izvozu učestvuje sa više od 50 odsto.

„Usvajanjem Stategije razvoja turizma Crne Gore 2022-2025. godine s Akcionim planom, Vlada Crne Gore se opredijelila za kontinuirani održivi razvoj turizma sa fokusom na efikasno korišćenje resursa i promociju Crne Gore kao održive, zelene i pametne turističke destinacije“, rekla je Đurović.

Ona je kazala da se, kako bi turistički proizvod Crne Gore bio konkurentniji i trajao 365 dana, preduzimaju intenzivne aktivnosti ka daljoj diverzifikaciji turističkog proizvoda.

„Time bi se prevazišle granice ponude “sunca i mora”, a što bi u krajnjem rezultiralo produženjem turističke sezone i izbalansiranim regionalnim razvojem, smanjenjem pritiska na obalu, uz poštovanje principa održivog razvoja destinacije“, dodala je Đurović.

Prema njenim riječima, razvojem turizma na održiv način obezbjeđuju se adekvatni preduslovi za nova radna mjesta i za ubrzani razvoj manje razvijenih regiona.

