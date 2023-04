Đurović: Nadležni da do kraja ispitaju napad u Baru

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović pozvala je nadležne institucije da do kraja ispitaju napad na dvoje maljoljetnih sportista iz Bosne i Hercegovine, koji su se nalazili na pripremama u Baru.

Đurović je na Tviteru /Twitter/ rekla da žali zbog sinoćnjeg incidenta u Baru u kome su povrijeđeni mladi sportisti iz Sarajeva i uputila izvinjenje njima i njihovim porodicama.

“Pozivam nadležne institucije da do kraja ispitaju ovaj slučaj i adekvatno sankcionišu počinioce”, rekla je Đurović.

Ona je rekla da taj incident nije prava slika Bara, ni Crne Gore, u koju su dobrodošli ljudi svih vjera i nacija.

“Vrijeme je da zajednički stanemo na put maloljetničkom nasilju koje poprima zabrinjavajuće razmjere”, zaključila je Đurović.

