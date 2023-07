Đurović: Inicijativu staviti u realan kontekst

Podgorica, (MINA) – Svaka inicijativa čiji je cilj da se popravi pozicija Crne Gore u Briselu je dobra, ali se mora staviti u realan kontekst, kazala je profesorica Ekonomskog fakulteta Gordana Đurović.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović rekao je da će naredne sedmice, u Briselu, tražiti da Evropska komisija (EK) odgodi objavljivanje izvještaja o napretku Crne Gore, kako bi se novom parlamentu i vladi dalo više vremena za postizanje rezultata.

Đurović je u u dnevniku Televizije E, komentarišući tu inicijativu, navela da je teško tražiti da se dobije izuzeće samo za Crnu Goru i da je bolje da se uvaži regionalni kontekst.

„Sigurno bi druge zemlje regiona tražile da i one imaju takav privilegovani status, tako da je možda bolji diplomatski pristup, da se uvaži regionalni kontekst, dobije podrška susjeda prema toj inicijativi, i u tom smislu možda nešto zaista ostvari“, dodala je Đurović.

Ona je kazala da ta vrlo ambiciozna ideja i predlog da se traži odlaganje objavljivanja izvještaja, upućuju na realnu procjenu.

„Da sa obzirom na to da još nemamo parlament ni vladu, nije realno očekivati da ono što se pojavi u oktobru bude dovoljno da u decembru očekujemo neke dobre odluke, tipa završna mjerila za poglavlja 23 i 24 i nastavak pregovora u smislu mogućeg zatvaranja nekih poglavlja“, navela je Đurović.

Prema njenim riječima, svaka inicjativa u smislu lobiranja da se popravi pozicija Crne Gore u Briselu je dobra, međutim mora se staviti u realni kontekst.

Kako je kazala Đurović, zemlje Zapadnog Balkana nijesu završile neke svoje važne evropske zadatke, ne samo Crna Gora, nego i Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, a nijesu u boljoj poziciji ni Albanija ni Bosna i Hercegovovina.

„Znači, ono što ide u prilog i povoljno je u ovom kontekstu jeste da bi Zapadnom Balkanu odgovaralo odlaganje. Govorimo o nekoliko mjeseci i nekom proljećnjem izvještaju koji bi dao prilike zemljama regiona da se bolje pozicioniraju u odnosu na buduće mišljenje evropskih institucija“, dodala je Đurović.

Činjenica je, kako je rekla, da je EK par puta odlagala izvještaj, ali uvijek zajedno za sve zemlje.

Ona je kazala da pravila nijesu „čvrsto zakucana“ da izvještaj mora biti u oktobru.

„Kada dobro obrazložite i snagom argumenata i ozbiljnošću nastupa ubijedite suprtnu stranu, vaše partnere, da je nešto opravdano i potrebno, nema razloga da se takvo nešto ne bi ostvarilo“, navela je Đurović.

Ona je ponovila „da ne treba od susjeda praviti tu nelojalnu konkurenciju, već treba nekako sve njih dobiti na našu stranu“.

Đurović je, odgovarajući na pitanje da li je neka država ranije tražila da se samo za nju odgodi izvještaj i da li je EK ispunila taj zahtjev, kazala da su izvještaji uvijek bili integralni, imali su strateški dio i sažetak i onda izvještaje po zemljama.

„Tako da bi ako bi se išta produžilo, tako da mi dobijemo na vremenu, da to nama odgovara, mislim da bi to stvarno bio presedan i da takva praksa ipak dosad nije bila od strane Evropske unije“, rekla je Đurović.

Ona je, odgovarajući na pitanje da li se nešto epohalno može popraviti u kratkom periodu za koji se traži odgađanje, navela da je jedan od najvećih deficita sadašnjeg procesa pregovora ustvari slabljenje struktura i nepostojanje vlade u punom mandatu.

„Znači nama treba tih nekoliko mjeseci do pola godine da pokažemo da smo zaista posvećeni evropskoj agendi“, smatra Đurović.

Ona je poručila da se strukture za pregovore moraju osnažiti.

Đurović je ocijenila da bi se Crna Gora, sa nekoliko ključnih postavljenja u pravosuđu i uz dokaze da se reforme u oblasti vladavine prava dešavaju zadovoljavajućoj dinamikom, mogla nadati dobijanju završnih mjesrila za poglavlja 23 i 24.

„Za to nam treba minimum još dodatnih nekoliko mjeseci i u tome vidim utemeljenje ove inicijative, ali opet ponavljam mislim da bismo presedan – da se takvo nešto odnosi samo na jednu zemlju, teško mogli izlobirati“, navela je Đurović.

Ona je pozdravila proaktivnost koja se, kako je navela, dešava sa završetkom predsjedničkih izbora.

„A to je da predsjednik Milatović pokušava da malo više fokusa evropske, briselske pažnje stavi prema Crnoj Gori“, kazala je Đurović.

Ovo će, kako je dodala, biti njegova druga posjeta Briselu, što je dobro i pomaže da se Crna Gora više vidi.

„Posljednjih godina nijesmo baš mnogo vidljivi u Briselu, puno je problema, ali ipak prostora za Crnu Goru nije baš bilo. U tom smislu svaka posjeta je dobrodošla, posebno u situaciji kada se očekuje formiranje parlamenta i tek onda neke nove vlade“, rekla je Đurović.

