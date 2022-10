Đurović: Crna Gora stoji uz narod prijateljske Turske

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, u ovim teškim trenucima, stoji uz narod prijateljske Turske, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je, povodom teške nesreće u rudniku uglja u Turskoj, u kojoj je stradao veliki broj ljudi, uputila izraze najdubljeg saučešća predsjedniku turskog parlamenta Mustafi Šentopu i porodicama poginulih.

“Crna Gora, u ovim teškim trenucima, stoji uz narod prijateljske Turske”, istakla je Đurović.

Ministar unutrašnjih poslova Turske Sulejman Sojlu kazao je da se broj poginulih u eksploziji u rudniku uglja povećao na 40 i da je 11 povrijeđenih rudara smješteno u bolnicu, dok je iz rudnika spašeno 58.

