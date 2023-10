Đuričković: Ne dozvoliti urušavanje građanskog koncepta države

Podgorica, (MINA) – Cilj popisa stanovništva je jačanje daljih podjela, getoizacija društva i urušavanje koncepta građanske države, ocijenio je međunarodni sekretar Socijaldemokrata Miloš Đuričković, navodeći da je u takvoj situaciji bojkot jedini odgovor.

On je rekao da je bojkot, na koji su Socijaldemorate u srijedu pozvale, pokazatelj hraboristi i odlučnosti građana Crne Gore u borbi protiv povratka u mračne devedesete godine.

Prema riječima Đuričkovića, u Crnoj Gori je popis stanovništva kompromitovan i politizovan proces.

“Popis je osmišljen tako da mu je cilj jačanje daljih podjela, getoizaciju društva i urušavanje koncepta građanske države. U takvoj situaciji bojkot je jedini odgovor”, naveo je Đuričković u saopštenju.

On je istakao da je bojkot popisa takođe način da se ne dozvoli miješanje nacionalističke i šovinističke ideologije u taj proces.

“Samo zajedno možemo uticati na promjene i zahtjevati da se proces popisa stanovništva sprovede na način koji odražava prave potrebe i želje građana i kad za to bude postojao minimum uslova”, rekao je Đuričković.

On je poručio da se ne smije davati legitimitet popisu koji je, kako tvrdi, već sada neregularan i nelegitiman.

