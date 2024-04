Đurđević i Radusinović načelnici regionalnih centara Sjever i Zapad

Podgorica, (MINA) – Haris Đurđević i Darko Radusinović imenovani su za načelnike regionalnih centara bezbjednosti Sjever i Zapad, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, kolegijum Uprave policije je, sagledavajući potrebe službe, danas donio odluku o kadrovskim promjenama.

Iz policije su kazali da su za načelnike Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi i Cetinje imenovani Dragan Kontić i Miljan Ćirović.

Za načelnika Odsjeka za graničnu kontrolu određen je Velibor Vučinić, a Odsjeka za strance i suzbijanje nezakonitih migracija Dejan Bojić.

„Za šefa Mobilne jedinice Sektora granične policije postavljen je Vaso Janjušević, dok je na mjesto komandira Stanice granične policije Herceg Novi postavljen Dejan Janković“, naveli su iz policije.

