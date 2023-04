Đurašković: Uzaludan pokušaj ekstremizacije i nipodaštavanja Cetinja

Podgorica, (MINA) – Odluka da novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović bude inaugurisan u Podgorici uzaludan je pokušaj ekstremizacije i nipodaštavanja Cetinja, poručio je gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković.

On je ponovio da bi inauguracija morala da bude održana na Cetinju, koje je istorijski i kulturni centar države, čiji je status definisan Zakonom o Prijestonici.

“Svako drugo rješenje, samim tim i ovo koje je saopšteno u srijedu, osim što je suprotnosti sa tradicijom inauguracije predsjednika Crne Gore u Vladinom domu, loša je poruka i pokazatelj suštine odnosa nepoštovanja prema Prijestonici kao simbolu vječne Crne Gore, njene nezavisnosti i trajanja”, kazao je Đurašković.

On je upitao na koji način Milatović planira da obavlja svoje državničke obaveze u rezidenciji na Cetinju ili da predsjedava Senatom Prijestonice, kada svoju prvu zvaničnu obavezu i inauguraciju ne želi da realizuje na način na koji su to činili svi njegovi prethodnici.

“Jasno je da i ovaj postupak predstavlja uzaludan pokušaj ekstremizacije i nipodaštavanja Grada heroja”, rekao je Đurašković.

On je kazao da je jasno da su Cetinje i Cetinjani kroz svoju slavnu istoriji bili i ostali otvoreni za sve dobronamjerne i časne ljude, i mnogo puta do sad dostojanstveno i evropski odgovarali na brojne izazove.

“Jedno je sigurno – neće se u Podgorici odlučivati o Cetinju”, poručio je Đurašković.

