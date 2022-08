Đurašković posjetio KCCG i cetinjsku bolnicu

Podgorica, (MINA) – Stanje pacijenata povrijeđenih u pucnjavi na Cetinju, a koji su hospitalizovani u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), je ozbiljno, saopšteno je iz Službe gradonačelnika Prijestonice Nikole Đuraškovića nakon posjete toj zdravstvenoj ustanovi.

Navodi se da je Đurašković sa saradnicima danas posjetio KCCG i na Odjeljenju intenzivne njege razgovarao o stanju povrijedjenih sugrađana tokom tragičnog i bezumnog napada na Cetinju.

„Gradonačelnik se informisao o stanju pacijenata, koje je ozbiljno, i iskazao spremnost Prijestonice da na svaki način pomogne u liječenju i oporavku sugrađana”, kaže se u saopštenju.

Iz Službe gradonačelnika rekli su da je Đurašković u popodnevnim satima, sa saradnicima i vršiocem dužnosti direktora Opšte bolnice „Danilo I” Ivanom Ivanovićem, obišao i povrijeđene na Cetinju.

Njihovo stanje je, kako su naveli, znatno bolje i nalaze se van životne opasnosti.

