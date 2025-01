Đurašković: Pokažimo da smo mislima zajedno sa porodicama stradalih

Podgorica, (MINA) – Gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković kazao je da su tišina, saosjećanje i poštovanje stradalih i ranjenih građana Cetinja i njihovih porodica jedino što se može i mora uraditi u neopisivo teškom trenutku.

U pucnjavi koja se u srijedu dogodila na Cetinju ubijeno je 12 osoba, od kojih dvoje djece, a teško je povrijeđeno četvoro ljudi.

Đurašković je, u objavi na Fejsbuku /Facebook/, naveo “da su tišina, saosjećanje i poštovanje stradalih i ranjenih sugrađana i njihovih familija jedino što možemo i moramo uraditi u ovom neopisivo teškom trenutku”.

On je rekao da neće davati izjave iz poštovanja prema nastradalima i ranjenima i njihovim porodicama.

To je, kako je dodao, izraz dubokog uvažavanja i saosjećanja koji zaslužuju preminuli, ranjeni i njihove porodice.

“Budimo ljudi, budimo zajedno, ujedinjeni u bolu i nadi za oporavak naših ranjenih sugrađana. Pokažimo da smo cijelim bićem i mislima zajedno sa porodicama stradalih i ranjenih”, naveo je Đurašković.

