Đurašković: Nastavljamo da jačamo socijaldemokratsku ideju

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) će, i ako izgubi parlamentarni status, nastaviti da razvija i jača socijaldemokratsku ideju, poručio je nosilac izborne liste te stranke Nikola Đurašković.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da je SDP na ivici cenzusa i da će nekoliko desetina glasova odlučiti da li će ući u parlament.

Đurašković je rekao da je u toku izbornog dana bilo određenih nepravilnosti i da, dok se cijeli proces ne završi i ne ponove izbori na pojedinim biračkim mjestima, neće moći da saopšte konačni rezultatat kako za druge liste, tako i za SDP.

Na pitanje novinara šta će uraditi ukoliko SDP izgubi parlamentarni status, Đurašković je istakao da SDP traje već 33 godine i da nije uvijek bio parlamentarna stranka.

„Nema razloga da ne nastavimo da svom snagom razvijamo i jačamo socijaldemokratsku ideju“, poručio je Đurašković.

