Đukić isključen iz NSD

Podgorica, (MINA) – Odbornik Skupštine opštine Berane Milorad Đukić isključen je iz Nove srpske demokratije (NSD) zbog opstrukcije dogovora o rotaciji funkcija u tom gradu, saopšteno je iz partije.

Navodi se da je odluku o isključenju Đukića jednoglasno donio Izvršni odbor NSD-a na inicijativu Predsjedništva Opštinskog odbora NSD Berane.

„Odluka je donešena kao krajnje rješenje, a nakon brojnih napora predsjedništva OO NSD Berane i svih odbornika NSD u tom gradu da Đukić podrži dogovorenu rotaciju funkcija predsjednika Opštine i predsjednika Skupštine opštine Berane“, ističe se u saopštenju.

Iz NSD-a su rekli da Đukić od momenta početka opstrukcije dogovora u Beranama ne predstavlja partiju.

„NSD je od građana i svih naših koalicionih partnera prepoznata kao odgovorna organizacija koja se drži date riječi“, navodi se u saopštenju.

