Đukanović uručio Plugčievoj medalju za zasluge

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović uručio je ambasadorki Bugarske u Crnoj Gori Megleni Plugčievoj medalju za zasluge za izuzetan doprinos unapređenju odnosa između dvije države.

Iz Službe za informisanje predsjednika je saopšteno da je Đukanović visoko ocijenio veoma odgovoran odnos u obavljanju diplomatske dužnosti Plugčieve, iskazujući poštovanje za ostvarene rezultate tokom njenog mandata.

“Istakao je i zahvalnost za prijateljski senzibilitet u razumijevanju izazova sa kojima se Crna Gora suočava i uloženi napor u podršci evropskim naporima države”, kazali su iz Službe za informisanje.

Đukanović je zahvalio Plugčievoj što je prijateljski bila na strani onih koji žele evropski put Crne Gore, u delikatnom periodu za državu.

“Uz uvjerenje i optimizam da će Crna Gora ipak biti prva sledeća članica Evropske unije (EU), iskazao je zadovoljstvo što je i u politički nestabilnim vremenima u obje zemlje, zahvaljujući i aktivnostima ambasadorke, održan redovan, frekventan i živ politički dijalog između Crne Gore i Bugarske”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Plugčieva je kazala da joj je uručeno priznanje i pažnja koju joj je ukazao Đukanović velika čast.

“Posebno je istakla vrijednost političke mudrosti i viziju Đukanovića kojom se bori za državu i njenu evropsku budućnost”, rekli su iz Službe za informisanje.

Plugčieva je poručila da je srcem radila za Crnu Goru, za jačanje bilateralnih odnosa i dobru budućnost Crne Gore u koju vjeruje.

Kako se navodi, Đukanović i Plugčieva su, tokom radnog ručka koji je priređen povodom završetka njenog mandata, razmijenili mišljenja o aktuelnim političkim prilikama u dvije države uz uvjerenje u dalje jačanje veza između Crne Gore i Bugarske.

