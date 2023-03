Đukanović: Trebaju nam dvije pobjede građanske i evropske Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori potrebne su dvije pobjede građanskih i evropskih snaga, na predsjedničkim i parlamentarnim izborima, rekao je kandidat Demokratske partije socijalista za predsjednika države Milo Đukanović.

Đukanović je, na konvenciji u Podgorici, rekao da je sudbina tog grada slična sudbini Crne Gore, budući da se “iako kroz istoriju rušen i osvajan, uvijek dizao iz pepela”.

Kako je saopštio, prije nekoliko godina niko nije mogao pretpostaviti da će se ponovo voditi odlučujuća bitka za opstanak Crne Gore.

“Nažalost, prije dvije i po godine, promjenom vlasti horizont evropskih vrijednosti neodgovorno je i tendenciozno zatvoren. Neznanjem ili svejedno služenjem tuđim interesima, svejedno”, rekao je Đukanović.

On je rekao da je prethodnih 30 mjeseci bilo vrijeme moralnog, političkog, ekonomskog, finansijskog, bezbjednosnog, prosvjetnog sunovrata Crne Gore.

Kako je naveo, vanredni parlamentarni izbori biće održani 11. juna.

“Crna Gora će u drugu polovinu ove godine ući s politički legitimnom i odgovornom vladom, posvećenom reformama i nastavku puta ka evropskom cilju. Zato nam trebaju dvije pobjede građanske i evropske Crne Gore. I na predsjedničkim, i na parlamentarnim izborima”, poručio je Đukanović.

On je rekao da je potrebno obnoviti političku normalnost Crne Gore.

“Da konačno utihnu gluposti o velikoj i ubjedljivoj pobjedi 30. avgusta 2020, koja je, tobože, oslobodila kako kažu do tada utamničenu Crnu Goru. Vrijeme je da provedri jer su se baš tokom njihovog oslobađanja nad Crnom Gorom nadvili tamni oblaci revanšizma, mržnje, isključivosti, neznanja, sluganstva, plaćene i neplaćene izdaje”, saopštio je Đukanović.

On je poručio da će, kao predsjednik Crne Gore učiniti sve da se na zdravim osnovama obezbijedi prosperitet države i društva, spajanjem različitosti s najvažnijim ciljem – boljim životom svih građana.

