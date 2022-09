Đukanović: Promjenljiva većina da glasa za izbor sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je parlamentarnu većinu od 30. avgusta 2020. godine da hitno glasa za izbor sudija Ustavnog suda i tako pokaže da stvarno misli da je prekršio Ustav.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da se promjenljivoj parlamentarnoj većini, koja prijeti da će ga smijeniti, ukazala jedinstvena šansa.

„Nepokolebljivi borci protiv Crne Gore imaju jedinstvenu priliku, iako to ne bi željeli, da urade nešto za svoju državu. Da hitno daju glas za izbor sudija Ustavnog suda i tako pokažu da stvarno misle da sam prekršio Ustav“, kazao je Đukanović.

Kako je rekao, ako bi im to potvrdio Ustavni sud, imali bi otvoren put da ga smijene.

„Ne učine li tako, pokazaće se da su samo manipulanti, u istom kolu “ringe, ringe raja” politike njihovih koalicionih saboraca“, naveo je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS