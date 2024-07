Đukanović: Odluka Hrvatske jasna poruka političkim strukturama u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Hrvatska je, proglašenjem tri crnogorska političara za nepoželjne osobe u toj državi, poslala jasnu poruku svim političkim strukturama u Crnoj Gori koje sprovode politiku narušavanja dobrosusjedskoh odnosa, provokacija i antievropskih stremljenja, smatra docentkinja na Univerzitetu Donja Gorica, Nikoleta Đukanović.

Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova obavijestilo je danas crnogorsku Ambasadu u Zagrebu da su predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, poslanik Milan Knežević i potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić proglašeni za nepoželjne osobe u Hrvatskoj.

Đukanović je agenciji MINA, na pitanje da li Hrvatska može tražiti da se njena odluka o proglašenju Mandića, Kneževića i Bečića za nepoželjne osobe, proširi na Šengen zonu, odgovorila da to zavisi od daljeg postupanja tih političkih aktera u odnosu na pitanja koja opterećuju odnose dvije države.

“Hrvatska kao članica to može tražiti, ali mislim da su donijeli odluku koju su htjeli i da njeno revidiranje može zavisiti samo od daljeg postupanja ovih partija u odnosu na pitanja koja optetećuju odnose Hrvatske i Crne Gore”, rekla je Đukanović.

Prema njenim riječima, poslije izglasavanja Rezolucije o Jasenovcu, potpuno je bila očekivana reakcija hrvatskih vlasti.

“Vjerujem da nije protokolarnog tipa, već predstavlja odluku koju naši političari treba ozbiljno da uzmu u razmatranje”, navela je Đukanović.

Ona je dodala da je proglašenje tri političara za nepoželjne osobe u Hrvatskoj posljedica kontinuiranog narušavanja odnosa dvije države.

Prema riječima Đukanović, očigledno je da je hrvatska Vlada definisala samo tri osobe odgovorne za to, vjerujući da će tako poslati poruku svim političkim strukturama koje sprovode politiku narušavanja dobrosusjedskoh odnosa, provokacija i antievropskih stremljenja.

“Ono sto je dobro jeste da je danas zvanicna Hrvatska objasnila da neće kočiti put Crne Gore u Evrospku uniju (EU), ali i da taj put, izuzev ostalih, vode i partije čija se politika zasniva na udavljavanju Crne Gore od EU, demokratskog razvoja, konsolidacije, pomirenja u regionu”, naglasila je Đukanović.

Ona je kazala da posljedice takvih politika neće snositi samo tri čovjeka, nego i kompletna Vlada ukoliko nastavi sa pravljenjem kompromisa sa nacionalističkim i desničarskim politikama.

Đukanović je dodala da odluku Hrvatske vidi i kao svojevrsnu opomenu premijeru Milojku Spajiću.

Na pitanje da li smatra da može doći do proširenja liste, Đukanović je kazala da to u ovom trenutku ne očekuje.

"Mislim da je jasno upozorenje svima, sumnjam da će sada listu proširivati, ali mislim da je jasna poruka i opomena i Spajiću", dodala je Đukanović.

