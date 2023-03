Đukanović: Odlučujemo da li će Crna Gora prihvatiti da služi tuđim interesima

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore na predsjedničkim izborima odlučuju da li će ona nastaviti da se razvija kao slobodna, moderna, građanska, evropska država, ili će prihvatiti da ponizno služi tuđim interesima, poručio je predsjednički kandidat Demokratske partija socijalista (DPS), Milo Đukanović.

On je, na tribini na Cetinju, kazao da je odatle, prije gotovo 17 godina, sa građanima „pošao po državu“.

„I kao što sam obećao, vratio se s državom na Cetinje da bismo zajedno proslavili još jednu crnogorsku istorijsku pobjedu“, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, kroz nedjelju dana građane Crne Gore čeka još jedan susret sa istorijom.

„Na predsjedničkim izborima tog dana odlučujemo da li će Crna Gora nastaviti da se razvija kao slobodna, moderna, građanska, evropska država ili će, suprotno svojoj hiljadugodišnjoj istoriji, prihvatiti da ponizno služi tuđim interesima“, istakao je Đukanović.

On je rekao na nema dilemu da će građani Cetinja i u nedjelju opet biti na visini zadatka.

„Tu novu pobjedu dugujemo našim slavnim precima, slobodarima i antifašistima, zahvaljujući kojima je naša zemlja opstala kroz duge vijekove borbe i stradanja“, dodao je Đukanović.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, podsjetio na policijsku torturu koja se desila na Cetinju, 5. septembra 2021. godine, i konstatovao da je vlast tim činom ostavila sramni žig na svom političkom obrazu.

„Sramna policijska tortura nad mirnim građanima Cetinja i Crne Gore tokom belvederskih protesta, najbolje svjedoči o odnosu nove vlasti prema najsvetijim crnogorskim vrijednostima“, istakao je Đukanović

Kako je kazao, patriotska e dužnost da se prekine agonija koju Crna Gora živi posljednje dvije i po godine.

„To ćemo početi pobjedom na predsjedničkim izborima i nekoliko mjeseci zatim na prijevremenim parlamentarnim izborima, nakon čega će Crna Gora opet dobiti stabilnu, državno – odgovornu vladu“, poručio je Đukanović.

Govoreći o svojim protivkandidatima, on je upitao zar može predsjednik države biti onaj koji je, ne tako davno, Crnu Goru karakterisao kao državoliku tvorevinu „koja se od države razlikuje taman koliko li čovjekoliki majmun od čovjeka“.

To je, kako je naveo Đukanović, onaj isti za koga je Cetinje, dok nije počeo u kampanji da se ponaša po zahtjevima stručnjaka za politički marketing, bilo malo, nebitno selo.

Prema njegovim riječima, predsjednik Crne Gore htio bi da bude i onaj koji ni kao kandidat ne može s mirom doći na Cetinje, a htio bi u njemu da stoluje.

„Dok se na Belvederu branila čast i dostojanstvo Cetinja i Crne Gore, on je u čuvenoj var sobi bio član štaba koji je donio odluku o vazdušnom desantu i upotrebi sile za rastjerivanje mirnih demonstranata“, rekao je Đukanović.

On je kazao da je siguran da onaj kandidat koji misli da bezočnim, nevaspitanim nasrtajem na njega (Đukanovića) može ubirati poene u kampanji, i koji ga naziva čovjekom prošlosti – nema političke budućnosti u Crnoj Gori.

„Da i ne pominjem kandidata bez političke fizionomije koga ćete lako prepoznati po napamet naučenim političkim frazetinama i tiradama o miru i naciji, časti i još po nečemu“, dodao je Đukanović.

Kako je naveo, njegovi protivkandidati se preporučuju da vode državu, a ponosno služe tuđoj.

„Kad god je Crna Gora bila pred sudbonosnim izazovima ovi su ljudi bili na pogrešnoj strani istorije. I danas dok se preporučuju da vode našu zemlju sva trojica ponosno služe tuđim interesima“, istakao je Đukanović.

