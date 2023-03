Đukanović: Očuvati međuvjerski i međunacionalni sklad

Podgorica, (MINA) – Očuvanje građanske Crne Gore, međuvjerskog i međunacionalnog sklada, jedini je održivi model razvoja, trajanja i opstanka države, poručio je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.

On je kazao da se mora sačuvati međuvjerski i međunacionalni sklad, kao što ga čuvaju u Bijelom Polju koje je multietnička legitimacija sjevera i cijele Crne Gore.

“Želimo da taj duh međusobnog poštovanja i očuvanja autentičnih identitetskih vrijednosti, uz uvažavanje različitosti, bude trajni neodvojivi dio našega državnog bića”, rekao je Đukanović na promociji u Bijelom Polju.

Prema njegovim riječima, dosadašnja kampanja za predsjedničke izbore tačno je iskristalisala političke ponude.

“Moji takmaci su više opsjednuti iluzijom da ja izgubim, nego da oni pobijede. Oni se ne libe da kažu da im jedino još ja stojim na putu u njihovim naumima da „oslobode“ Crnu Goru”, rekao je Đukanović.

Kako je naveo, a kakvi su im naumi – lijepo se vidi evo već dvije i po godine.

“Kod nekih od njih i mnogo duže. Da Crnu Goru – ekonomski i institucionalno urnisanu, nacionalno osramoćenu isporuče „srpskom svetu“”, rekao je Đukanović.

On je kazao da naspram njihove prijetvorne priče nažalost stoji teška zbilja.

“Nju čine naše razorene javne finansije, rastjerani investitori, zdravstvo koje je na aparatima za reanimaciju, bruka pred međunarodnim partnerima koji sada Crnu Goru nazivaju rak ranom u regionu i u njoj vide potencijalnu opasnost po bezbjednost NATO saveza”, kazao je Đukanović.

Zato je, smatra on, potrebno staviti tačku na žalosno propadanje Crne Gore koje traje više od dvije i po godine”, kazao je Đukanović i dodao da su ovi izbori “istorijska šansa koju ne smijemo propustiti”.

“Presudno je važno da pobjedom na predsjedničkim stvorimo šansu za što skorije parlamentarne izbore i pobjedu proevropskih političkih snaga na njima“, kazao je Đukanović.

On je kazao da je ubijeđen da ću u svom sljedećem predsjedničkom mandatu uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju.

“Započeo sam taj proces i vodio s vama mnoge bitke. Suočavali smo se s našim, kao i regionalnim, i problemima koje Unija ima. Poznat mi je svaki korak koji smo prošli u procesu integracija, kao što znam svaki korak koji nam je preostao do krajnjeg cilja”, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, do njegovog ostvarenja nije ostalo još mnogo, ali “mrak je najgušći pred svitanje”.

“Moj izbor za predsjednika je garancija da Crna Gora neće zabasati u tmine ”srpskoga sveta“, jer naš evropski put obasjava luča građanske, antifašističke, multietničke i evropske Crne Gore”, rekao je Đukanović.

