Đukanović: Nacionalisti nijesu naučili lekcije iz pogibija

Podgorica, (MINA) – Nacionalisti nijesu izvukli nauk iz pogibije 150 hiljada ljudi da je njihova politika pogrešna, nego zaključak da bi danas, kada su zaoštreni odnosi, njihove ideje mogle biti ostvarene, kazao je bivši crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je to rekao za N1 komentarišući nedavnu posjetu predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika Crnoj Gori.

Đukanović je kazao da su odnosi Bosne i Hercegovina i Crne Gore veoma uzorni, kao i da o tome svjedoči mnogo događaja iz novije istorije.

“Kao čovjek koji se dugo bavio državnom politikom mogu svjedočiti da je bilo prijateljstvo i razumijevanje. Kada dođe do geopolitičkih poremećaja kakve danas vidimo, kada je završena epoha idile između Istoka i Zapada, onda to nacionalisti koriste kao zgodno vrijeme za ostvarivanje ciljeva”, rekao je Đukanović.

On je dodao da nacionalisti nijesu naučili lekcije iz “ranijih pogibija”.

“Nacionalisti nijesu izvukli nauk iz pogibije 150 hiljada ljudi da je njihova politika pogrešna, nego su izvukli zaključak da nijesu imali dobro vrijeme i da bi danas kada su zaoštreni odnosi njihove ideje mogle biti ostvarene”, kazao je Đukanović.

On je rekao da provokacije sa posjete Dodika smješta u taj kontekst.

“To je neodgovorna politika koja pokušava da zamuti čistu vodu između naše dvije države”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je porast desnice u Evropi veoma opasan, ne samo na Balkanu gdje su, kako je rekao, nacionalizmi opet digli glavu.

“Mi smo se prerano ponadali da su oni sahranjeni u ratovima koji su okončani Dejtonski mirom”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je desničarenje danas postalo jako opasno i unosno i poručio da se Evropska unija mora odbraniti superiornošću svoje politike.

“Čini mi se da se nedovoljno bavimo time u Evropi. Mislim da je posljednji znak za uzbunu i da moramo odbraniti EU”, kazao je Đukanović i dodao da ne vidi alternativu demokratiji, vladavini prava, tržišnoj ekonomiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS