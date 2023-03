Đukanović: Moramo sanirati štetu i pokrenuti novu fazu razvoja

Podgorica, (MINA) – Nakon pobjede na predsjedničkim izborima mora se sanirati šteta koju je napravila aktuelna većina i otvoriti perspektiva novom razvoju Crne Gore, poručio je kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) za predsjednika države Milo Đukanović.

On je, na prvoj izbornoj konvenciji u Nikšiću, rekao da je taj grad uvijek davao najsnažniji pečat svim istorijskim važnim crnogorskim pobjedama.

Đukanović je kazao da su predsjednički izbori daleko važniji od izbora bilo kog pojedinca, pa makar se radilo i o predsjedniku države.

„Ovo su izbori presudno važni za Crnu Goru, jer će se na njima odrediti njena sudbina, kao i sudbina današnjih i budućih generacija. Pobjeda će značiti vjetar u leđa za dobar rezultat na prijevremenim parlamentarnim izborima na kojima moramo doći do ozbiljne vlade, koja će se pokazati kao odgovoran domaćin naše državne kuće“, istakao je Đukanović.

On je, kako je saopšteno iz DPS-a, rekao da se Crna Gora nalazi pred raskrsnicom, i da je važno da ne skrene sa puta kojim je krenula nakon obnove nezavisnosti.

„Jer je u međuvremenu uklonjen putokaz za Brisel. Nema zaustavljanja dok ne stignemo u Evropsku uniju. Zavjetovali smo se jedni drugima na to i u Nikšiću i na Cetinju, Bijelom Polju i Herceg Novom, redom u svim crnogorskim gradovima kao i na onom našem od zastava crvenom trgu u Podgorici u proljeće 2006,“ rekao je Đukanović.

On je naveo da je Crna Gora zaustavljenja ne evropskom putu, i da je posljednje pregovaračko poglavlje otvoreno 30. juna 2020. godine.

„Za dvije i po godine ne samo da se nijesmo pomjerili za milimetar nego smo se vratili natrag. Od zemlje koju su naši evropski partneri nazivali sidrom stabilnosti u regionu napravili su državu koju evropski ministri danas vide kao rak-ranu Zapadnog Balkana“, rekao je Đukanović.

On je obećao da će u njegovom sljedećem mandatu Crna Gora postati članica Evropske unije.

„Nije ovo predizborna politička propaganda. Mi se dobro znamo i dobro znate da se ja veoma pažljivo odnosim prema slanju političkih poruka. Prije nego bilo šta kažem dobro odmjerim, a kad nešto kažem onda se potrudim da to bude ispunjeno“, kazao je Đukanović.

On je rekao da svjedoče „povampirenju“ retrogradnih politika u regionu, za koje su mislili da je sa njima završeno u prošlom vijeku.

„Nažalost, one imaju snažno uporište i u našoj zemlji, posebno nakon promjene vlasti prije nešto više od dvije i po godine. Zato, na ovim izborima moramo da odbranimo građansku, multietičku Crnu Goru“, istakao je Đukanović.

On je rekao da su se tekovine savremene Crne Gore morale braniti od Krivokapićeve i Abazovićeve vlade, i da ih je odbranila narasla građanska svijest, zajedno sa opozicijom.

„Za nas su to bile dvije i po godine grčevite borbe za odbranu i savremenih vrijednosti i Crne Gore kao države. Tekovine savremene Crne Gore odbranila je prije svega narasla građanska svijest zajedno sa nama koji smo sada u opoziciji. Nažalost, oni su za to vrijeme i mnogo toga što je vrijedno uspjeli da unište“, kazao je Đukanović.

On je naveo da je sistem zdravstvene zaštite uništen, „zahvaljujući izumu eksperata da ga ukinu“.

„Do čega su samo doveli sistem obrazovanja. Jesu li stotine direktora srednjih i osnovnih škola smijenjeni samo zato što su se na tim mjestima zatekli kad je došla nova vlast, kroz šta su prošli i šta prolaze njihove porodice?! Đaci zajedno sa roditeljima i nastavnici najbolje znaju u kakvim uslovima se odvija nastava u našim školama“, dodao je Đukanović.

On je rekao da je 120 hiljada penzionera diskriminisano i zaboravljeno, da se ljekarima i medicinskim radnicima ne isplaćuju zaslužene nadoknade, a da cijene enormno rastu.

Đukanović je podsjetio šta je sve postignuto u vrijeme dok je DPS bio u vrhu vlasti.

„Sačuvali smo mir i multietnički sklad u krvavom raspadu Jugoslavije devedesetih. Sačuvali smo Crnu Goru od NATO bombardovanja. Obnovili nezavisnost na referendumu i vratili Crnoj Gori državno dostojanstvo nakon 88 godina“, istakao je Đukanović.

Kako je dodao, Crna Gora je postala najdinamičnija ekonomija u ovom dijelu Evrope, zemlja koja je prepoznata kao uspješna evropska priča na Balkanu.

„Uveli smo Crnu Goru u NATO i u predvorje EU. To je veliki legat naše generacije kojim se ponosimo, a koji je danas nažalost ugrožen“, naveo je Đukanović.

On je rekao da njegov motiv da zatraži od građana još jedan mandat ne mogu biti ni funkcije, ni privilegije koje uz to idu, niti bilo kakve političke ambicije.

„Jedini moj motiv jeste moja državnička i ljudska obaveza da svojim iskustvom bavljenja politikom i pomognem da se bolje snađemo u ovim vremenima i u ovim uslovima kako bi zajedno očuvali vrijednosti i postignuća koja smo ostvarili“, kazao je Đukanović.

On je rekao da mu je motiv da učini sve na ispunjavanju obaveza iz evropske agende da bi već na kraju sljedećeg mandata Crna Gora mogla postati punopravna članica EU.

„Jednostavno u datim okolnostima nijesam mogao reći dosta mi je politike i ostaviti Crnu Goru u ovim prelomnim istorijskim trenucima“, kazao je Đukanović.

On je, komenatrišući poziv predsjedničkg kandidata Demokratskog fronta Andrije Mandića na televizijski duel, rekao da ga prihvata.

Đukanović je kazao da se Mandić „zaogrnuo gandijevskim plaštom misli da će mu to pomoći da kolektivnom amnezijom naroda u Crnoj Gori dođe do predsjedničke funkcije“.

„A u stvari najviše računa da će mu glasove donijeti hiljade onih koje je za vrlo kratko vrijeme natovario na državni budžet, sve kritikujući bivšu vlast, nadajući se da ljudi ne vide šta rade njegovi kadrovi u Elektroprivredi i Rudniku uglja“, rekao je Đukanović.

On je kaza da se u predsjedničku trku, sa klupe za rezervne igrače, uključio i „mlađani Zdravkov apostol u čijem obrazovnom procesu očigledno nije bilo časova vaspitanja koji je kako tvrde, u svom ministarstvu češljao personalne dosijee zaposlenih i obilježavao ih nacionalnim predznicima“.

„Tu je redovno kao u kakvoj komediji i lik koji je izgubio kompas poznat kao smijenjeni funkcioner aktuelne vlasti koji je kratko nakon smjene organizovao karavane za održavanje izbora, od kojih sad bježi kao đavo od krsta“, dodao je Đukanović.

On je podsjetio da je jedan od njegovih protiv kandidata prognozirao da će Nikšić biti novo Cetinje, odnosno da će se kao kad se na Cetinju 90. godina branila Crna Gora u Nikšiću danas braniti Velika Srbija.

„Neće, neću, jer Nikšić je ne manje glasno od Cetinja 90. godine pjevao oprosti nam Dubrovniče. To je zalog nikšićkog gospodstva i časti. Nikad Nikšić više neće biti, niti je ikad to bio bastion anticrnogorstva“, poručio je Đukanović.

On je rekao da se mora sanirati šteta koju je počinila aktuelna vlast, i onda otvoriti nova perspektiva razvoja.

„Ubijeđen sam da svojom odlučnošću i kompetentnošću i odgovornim odnosom prema obavezama vrlo brzo možemo da povedemo Crnu Goru putem daljeg ekonomskog i demokratskog prosperiteta i uspostavljanja višeg kvaliteta socijalne pravde u društvu“, rekao je Đukanović.

On je kazao da građani treba da znaju da od njihovog izbora 19. marta zavise i njihovi životi i sudbina Crne Gore.

Kako je rekao, svako pojedinačno mora biti svjestan svoje odgovornosti, i niko ne može ništa uraditi sam.

„Moramo imati isti cilj, moramo ako želimo veće i redovne plate i penzije i evropski standard i kvalitet života znati napraviti pametan izbor. Moramo znači izaći na izbore i glasati za uslove u kojima ćemo ostvariti naša očekivanje“, poručio je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS