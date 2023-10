Đukanović: Milatović pokušava da sebe abolira odgovornosti

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović platformom za Crnu Goru u Evropskoj uniji (EU) pokušava da sebe abolira od odgovornosti za neuspjehe u procesu evropskih integracija i napravi otklon od partijskog kolege i mandatara Milojka Spajića u slučaju da ne uspije da formira novu vladu.

To je u intervjuu agenciji MINA ocijenila profesorica na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović.

Đukanović je kazala da se Milatović već neko vrijeme miješa u sastavljanje vlade, različitim komentarima i sugestijama.

„Ali ova platforma mi više liči kao pokušaj da sebe abolira od odgovornosti za neuspjehe u procesu evropskih integracija, i stavi jasan otklon od redova svoje partije koji neće eventualno uspjeti da iskoriste mandat, spremajući se za nove izbore koje je pomenuo”, rekla je Đukanović.

Ona smatra da platforma Milatovića ne može pozitivno uticati na pristupanja Crne Gore EU, isitučući da to nije prvi dokument koji definiše šta bi trebalo uradi u procesu integracija.

„Mislim da u Crnoj Gori nema građanina niti političkog subjekta koji ne zna šta načelno treba uraditi da se zaokruži proces pristupanja, tako da Milatovićeva najava da bi ispunjavanje „njegove“ platforme dovelo do pristupanja Crne Gore u EU je opšte poznata stvar“, navela je Đukanović.

Ona je poručila da Crnoj Gori u tom procesu, izuzev uopštenih neobavezujućih akata, trebaju konkretni rezultati.

Đukanović je kazala da je sličnih principa, platformi i sporazuma bilo i ranije, ali da su ostali “mrtvo slovo na papiru”.

Ona je rekla i da se izborna obećanja gotovo svih partija svode na principe iz Milatovićeve platforme, te da ni potpisivanje platforme ne bi navelo partije da obećanja i ispune.

“Mislim da građanima treba više konkretnih rezultata u oblasti reformi, demokratizacije i približavanju EU, nego platforme i inicijative kojima biste abolirali vašu odgovornost za stanje u društvu«, istakla je Đukanović.

Na pitanje da li platformu vidi kao pokušaj uvođenja koalicije Za budućnost Crne Gore u novu izvršnu vlast, Đukanović je kazala da je takva namjera očigledna u postupanjima Milatovića već duže vrijeme, ali da platforma nije smisleno sredstvo za tako nešto.

„Uostalom, sličnu platformu (sporazum) su potpisale upravo takve partije koje su izabrale vladu u kojoj su sjedjeli ministri Milatović i (Milojko) Spaić, pa se na nju niko nije osvrtao čim su stupili na dužnost“, rekla je Đukanović.

Smatra da potpisivanje platforme nije dovoljno da bi neko bio odgovarajući konstituent vlade koja bi imala isključivo reformsku i proevropsku agendu.

Đukanović očekuje da će platfmoru potpisati primarno stranke koje Milatovića nerijetko pozivaju da reaguje kako bi zaštitio njihove interese, posebno u odnosu na proces formiranja vlade.

„Vjerujem da će među njima biti i onih koji pregovaraju ulazak u vladu, ali sumnjam da će, u odnosu na reakcije partija, dobiti saglasnost svih parlamentarnih stranaka. Doduše, učinak i da potpišu i da ne potpišu bi bio isti“, rekla je Đukanović.

Ona smatra da će platforma biti još jedno „mrtvo slovo na papiru“, koja niko neće uzimati u razmatranje nakon potpisivanja.

