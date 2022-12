Đukanović čestitao Dan Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao je 19. decembar – Dan Glavnog grada, gradonačelniku Ivanu Vukoviću, predsjedniku Skupštine Đorđu Suhihu, odbornicima i građanima Podgorice.

Đukanović je kazao da Podgorica ove godine obilježava svoj Dan u uslovima duboke političke krize u zemlji, kao i u nepovoljnom regionalnom i globalnom kontekstu.

On je ukazao da je u takvim uslovima na nedavnim izborima, nakon niza godina promijenjena vlasti u Glavnom gradu.

“To treba pozdraviti kao izraz demokratskog zrijevanja crnogorskog društva, u nadi da će nova većina nastaviti da vodi Podgoricu utemeljenim strateškim pravcima državne politike na evropskom kursu, poučena lošim iskustvima promjena na državnom nivou”, rekao je Đukanović.

On je istakao da Glavni grad, za to ima sve resurse i bogato nasljeđe dosadašnje vlasti, koja je Podgoricu učinila najevropskijom u njenoj dugoj istoriji.

“Svi koji budu doprinosili takvom razvoju našeg Glavnog grada, očuvanju i jačanju multietničkog sklada, izgradnji građanskog crnogorskog društva i prevazilaženju političke krize, bez obzira na političke različitosti, mogu računati na moju punu podršku”, kazao je Đukanović.

On je rekao da je 19. decembar, svijetli datum, jedan je od vječitih putokaza svekolikog progresa i Podgorice i Crne Gore, koji ima istaknuto mjesto u slavnoj crnogorskoj istoriji.

On je kazao da sjećanje na te dane, i na ljude koji su izvojevali pobjedu nad fašizmom čini ponosnim današnje generacije i obavezuje da čuvaju i osavremenjavaju to njihovo veliko slobodarsko djelo.

“Kao i podvige generacija koje su u periodu socijalističke izgradnje obnovili Crnu Goru, učinili je ravnopravnom u jugoslovenskoj zajednici i utrli put ponovnoj državnoj nezavisnosti i njenom savremenom razvoju, do članstva u NATO i liderstva u evropskim integracijama”, naveo je Đukanović.

On je dodao da se tim nadahnućima moramo vraćati, posebno u ovim izazovnim vremenima, bremenitim raznim opasnostima i nepoznanicama s kojima se savremeni svijet suočava.

Još jednom vam čestitam praznik i upućujem srdačne pozdrave učesnicima svečane sjednice.”

