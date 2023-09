Dukaj: Veći stepen autonomije lokalnih samouprava u vrhu prioriteta

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) podržaće opštinu Berane, kako bi se obezbijedilo efikasno pružanje usluga građanima, poručio je resorni ministar Maraš Dukaj i dodao da je veći stepen autonomije lokalnih samouprava u vrhu prioriteta.

Iz MJU su saopštili da se Dukaj, tokom radne posjete Beranama, sastao sa predsjednikom te opštine Vukom Todorovićem.

Kako su naveli, Dukaj i Todorović su razgovarali o funkcionisanju Opštine Berane, dostignućima i izazovima, kao i o načinima kako da se izazovi prevaziđu.

Dukaj je poručio da su veći stepen autonomije lokalnih samouprava i decentralizacija u vrhu prioriteta MJU.

On je podsjetio da je formirana radna grupa za izradu analize sistema funkcionisanja lokalnih samouprave, koja obuhvata sve oblasti njihovog djelovanja.

Dukaj je dodao da očekuju da će imati precizne rezultate, što će biti putokaz daljeg djelovanja.

„MJU će dati punu podršku opštini Berane, kako bi se obezbijedilo efikasno pružanje usluga građanima“, poručio je Dukaj i istakao važnost uspostavljanja saradnje u oblasti e-uprave u cilju stvaranja efikasne i ekonomične javne uprave.

Todorović je naglasio da se u Opštini realizuje više važnih projekata sa akcentom na unapređenje digitalizacije lokalne samouprave.

On je upoznao Dukaja sa aktuelnim razvojnim projektima, posebno onim koji se tiču digitalizacije procesa.

„Preduzimamo aktivnosti u cilju poboljšanja funkcionisanja rada opštine u koordinaciji sa svim drugim organima i institucijama, kako bi se obezbijedilo efikasno i odgovorno pružanje usluga građanima“, kazao je Todorović.

Todorović je rekao da su on i Dukaj imali sadržajan i konstruktivan razgovor, koji je rezultirao gotovo identičnim stavovima koji se tiču decentralizacije i digitalizacije opština.

„Mi kao lokalna samouprava smo tu da, u skladu sa svojim mogućnostima, u potpunosti doprinesemo i pomognemo u sačinjavanju novog zakona o lokalnoj samoupravi“, naveo je Todorović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS