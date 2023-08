Dukaj: Opština Plužine dokazala da ima viziju razvoja

Podgorica, (MINA) – Opština Plužine dokazala je da ima viziju razvoja, na čijem ostvarenju posvećeno radi, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Dukaj je, predsjedniku Opštine Plužine Slobodanu Deliću, predsjedniku Skupštine opštine Petru Mitriću i građanima čestitao Dan opštine 4. avgust.

On je naveo da su u Plužinama, kao jednoj od najljepših razglednica Crne Gore, postignuti vidni uspjesi, koji podržavaju unapređenje životnog standarda građana.

“Uz punu podršku ekoturizmu, poljoprivredi, stočarstvu kao i jedinstvenom promocijom mladih poljoprivrednika i stočara, u cilju njihovog osnaživanja za proizvodnju po evropskim standardima, opština Plužine je dokazala da ima viziju razvoja, na čijem ostvarenju posvećeno radi”, smatra Dukaj.

On je kazao da park prirode Piva obiluje izuzetnim prirodnim ljepotama i privlači ljubitelje prirode i avanturiste iz regiona, ali i šire.

“Brojni kulturno-umjetnički i sportski događaji koji se organizuju u toj oazi, čine je nezaobilaznom tačkom na turističkoj mapi Crne Gore”, rekao je Dukaj u čestitki.

Prema njegovim riječima, strateški plan razvoja opštine je dodatno unaprijeđen učešćem u regionalnim projektima koje finansira Evropska unija, što je dobar model i ispravan put napretka.

“MJU nastavlja sa podrškom u oblasti digitalizacije javnih servisa i drugim oblastima iz svoje nadležnosti”, dodao je Dukaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS